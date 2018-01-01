Поблизу Луцька через ремонт великий затор. ФОТО





Сьогодні, 9 липня, дорога на Луцьк – ускладнена, - пише



Ремонт дороги буде тривати весь день. Працівники кажуть, що автомобілів не пропускатимуть ще орієнтовно 30 хв. Станом на 9:30 ранку в черзі стоять кілька десятків автомобілів, серед яких – рейсові автобуси.



Транспорт стоїть у два ряди в обидві сторони. Станом на 9:40 одну зі сторін почали пропускати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Сирники Луцького району через ремонт дорожнього покриття у заторі стоять кілька десятків автомобілів.Сьогодні, 9 липня, дорога на Луцьк – ускладнена, - пише Волинська правда Ремонт дороги буде тривати весь день. Працівники кажуть, що автомобілів не пропускатимуть ще орієнтовно 30 хв. Станом на 9:30 ранку в черзі стоять кілька десятків автомобілів, серед яких – рейсові автобуси.Транспорт стоїть у два ряди в обидві сторони. Станом на 9:40 одну зі сторін почали пропускати.

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