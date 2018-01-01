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Поблизу Луцька через ремонт великий затор. ФОТО

Поблизу Луцька через ремонт великий затор. ФОТО
У селі Сирники Луцького району через ремонт дорожнього покриття у заторі стоять кілька десятків автомобілів.

Сьогодні, 9 липня, дорога на Луцьк – ускладнена, - пише Волинська правда.

Ремонт дороги буде тривати весь день. Працівники кажуть, що автомобілів не пропускатимуть ще орієнтовно 30 хв. Станом на 9:30 ранку в черзі стоять кілька десятків автомобілів, серед яких – рейсові автобуси.

Транспорт стоїть у два ряди в обидві сторони. Станом на 9:40 одну зі сторін почали пропускати.

Поблизу Луцька через ремонт великий затор. ФОТО
Поблизу Луцька через ремонт великий затор. ФОТО
Поблизу Луцька через ремонт великий затор. ФОТО
Поблизу Луцька через ремонт великий затор. ФОТО

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Теги: ремонт, Сирники, дорога
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