Поблизу Луцька через ремонт великий затор. ФОТО
Сьогодні, 09:55
У селі Сирники Луцького району через ремонт дорожнього покриття у заторі стоять кілька десятків автомобілів.
Сьогодні, 9 липня, дорога на Луцьк – ускладнена, - пише Волинська правда.
Ремонт дороги буде тривати весь день. Працівники кажуть, що автомобілів не пропускатимуть ще орієнтовно 30 хв. Станом на 9:30 ранку в черзі стоять кілька десятків автомобілів, серед яких – рейсові автобуси.
Транспорт стоїть у два ряди в обидві сторони. Станом на 9:40 одну зі сторін почали пропускати.
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Сьогодні, 9 липня, дорога на Луцьк – ускладнена, - пише Волинська правда.
Ремонт дороги буде тривати весь день. Працівники кажуть, що автомобілів не пропускатимуть ще орієнтовно 30 хв. Станом на 9:30 ранку в черзі стоять кілька десятків автомобілів, серед яких – рейсові автобуси.
Транспорт стоїть у два ряди в обидві сторони. Станом на 9:40 одну зі сторін почали пропускати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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