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На ремонт 40 кілометрів волинських доріг дали більше 500 мільйонів

На ремонт 40 кілометрів волинських доріг дали більше 500 мільйонів
Із державного бюджету виділили 501,6 мільйон гривень на ремонт волинських доріг державного значення.

Про на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА Олександр Савченко.

«За ці кошти буде модернізовано ділянки автомобільних доріг за маршрутами «Луцьк-Ковель», «Ковель-Червоноград», «Седлище-Камінь-Каширський-Ковель» та «Колодяжне-Локачі-Горохів» загальною протяжністю 40,1 км.» - пише голова ОДА.

Він зазначив, що кошти виділять з Дорожнього фонду. Ці гроші передбачені у державному бюджеті.
На ремонт 40 кілометрів волинських доріг дали більше 500 мільйонів

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Теги: ремонт, Олександр Савченко, Волинь
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