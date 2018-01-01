На ремонт 40 кілометрів волинських доріг дали більше 500 мільйонів





Про на своїй Олександр Савченко.



«За ці кошти буде модернізовано ділянки автомобільних доріг за маршрутами «Луцьк-Ковель», «Ковель-Червоноград», «Седлище-Камінь-Каширський-Ковель» та «Колодяжне-Локачі-Горохів» загальною протяжністю 40,1 км.» - пише голова ОДА.



Він зазначив, що кошти виділять з Дорожнього фонду. Ці гроші передбачені у державному бюджеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із державного бюджету виділили 501,6 мільйон гривень на ремонт волинських доріг державного значення.Про на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської ОДА«За ці кошти буде модернізовано ділянки автомобільних доріг за маршрутами «Луцьк-Ковель», «Ковель-Червоноград», «Седлище-Камінь-Каширський-Ковель» та «Колодяжне-Локачі-Горохів» загальною протяжністю 40,1 км.» - пише голова ОДА.Він зазначив, що кошти виділять з Дорожнього фонду. Ці гроші передбачені у державному бюджеті.

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