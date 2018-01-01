«Гражданка» зробила мене категоричнішим, ніж армія та війна, - волинський «кіборг»

Віталій П'ясецький, написав, що його дуже обурюють люди, які байдуже відносяться до долі України.



Про це він написав на своїй сторінці у



"Дійшов висновку. Що мене, більше гражданка ожесточила і зробила категоричним, ніж армія та війна. Просто не можу заставити себе відноситись нормально до тих, кому пофіг на Україну і хто її руйнує.

Навіть нехочу,шукати точки дотику,ні з рідними, ні з іншими людьми.", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Кіборг", який родом з Ковеля, написав, що його дуже обурюють люди, які байдуже відносяться до долі України.Про це він написав на своїй сторінці у facebook "Дійшов висновку. Що мене, більше гражданка ожесточила і зробила категоричним, ніж армія та війна. Просто не можу заставити себе відноситись нормально до тих, кому пофіг на Україну і хто її руйнує.Навіть нехочу,шукати точки дотику,ні з рідними, ні з іншими людьми.", - йдеться у дописі.

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