«Гражданка» зробила мене категоричнішим, ніж армія та війна, - волинський «кіборг»
Сьогодні, 10:36
"Кіборг", який родом з Ковеля Віталій П'ясецький, написав, що його дуже обурюють люди, які байдуже відносяться до долі України.
Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"Дійшов висновку. Що мене, більше гражданка ожесточила і зробила категоричним, ніж армія та війна. Просто не можу заставити себе відноситись нормально до тих, кому пофіг на Україну і хто її руйнує.
Навіть нехочу,шукати точки дотику,ні з рідними, ні з іншими людьми.", - йдеться у дописі.
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Про це він написав на своїй сторінці у facebook.
"Дійшов висновку. Що мене, більше гражданка ожесточила і зробила категоричним, ніж армія та війна. Просто не можу заставити себе відноситись нормально до тих, кому пофіг на Україну і хто її руйнує.
Навіть нехочу,шукати точки дотику,ні з рідними, ні з іншими людьми.", - йдеться у дописі.
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