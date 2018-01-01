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«Гражданка» зробила мене категоричнішим, ніж армія та війна, - волинський «кіборг»

«Гражданка» зробила мене категоричнішим, ніж армія та війна, - волинський «кіборг»
"Кіборг", який родом з Ковеля Віталій П'ясецький, написав, що його дуже обурюють люди, які байдуже відносяться до долі України.

Про це він написав на своїй сторінці у facebook.

"Дійшов висновку. Що мене, більше гражданка ожесточила і зробила категоричним, ніж армія та війна. Просто не можу заставити себе відноситись нормально до тих, кому пофіг на Україну і хто її руйнує.
Навіть нехочу,шукати точки дотику,ні з рідними, ні з іншими людьми.", - йдеться у дописі.

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Теги: кіборг, Віталій П'ясецький
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