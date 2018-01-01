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У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО

У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО
У Нововолинську вночі легковик Audi чорного кольору «стукнув» автомобіль швидкої допомоги та втік з місця події. Після удару «швидка» в'їхала у стовп.

Про це пише БУГ.

У Нововолинському відділі поліції зазначили, що автомобіль не встановили.

В автомобілі швидкої допомоги перебував черговий лікар та лікар акушер-гінеколог, якого везли для проведення ектренної операції.

Як повідомив головний лікар НЦМЛ Віктор Мороз, чергового лікаря екстреної медичної допомоги госпіталізували.
У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО
У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО
У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО
У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО

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Теги: швидка, Нововолинськ, Волинь, аварія, ДТП, стовп
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