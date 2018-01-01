У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО





Про це пише



У Нововолинському відділі поліції зазначили, що автомобіль не встановили.



В автомобілі швидкої допомоги перебував черговий лікар та лікар акушер-гінеколог, якого везли для проведення ектренної операції.



Як повідомив головний лікар НЦМЛ Віктор Мороз, чергового лікаря екстреної медичної допомоги госпіталізували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську вночі легковик Audi чорного кольору «стукнув» автомобіль швидкої допомоги та втік з місця події. Після удару «швидка» в'їхала у стовп.Про це пише БУГ У Нововолинському відділі поліції зазначили, що автомобіль не встановили.В автомобілі швидкої допомоги перебував черговий лікар та лікар акушер-гінеколог, якого везли для проведення ектренної операції.Як повідомив головний лікар НЦМЛ, чергового лікаря екстреної медичної допомоги госпіталізували.

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