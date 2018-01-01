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В’їзд у знаменитий «Тунель кохання» буде платним

В’їзд у знаменитий «Тунель кохання» буде платним
Відтепер на Рівненщині за в’їзд до популярної туристичної зони відпочинку «Тунель кохання» з 16 липня доведеться платити.

Як повідомляється на сайті Клеванської громади, в’їзд транспортних засобів пасажиромісткістю від 1 до 5 людей коштуватиме 20 грн, - пише Чарівне.

За транспортний засіб пасажиромісткістю від 6 до 20 людей доведеться заплатити 50 грн, а за транспорт, в якому може розміститися 21 та більше пасажирів – 100 грн.

Велосипедний та пішохідний проїзд/прохід залишиться безкоштовним.

Також зазначається, що плату за проїзд/прохід не братимуть і з жителів Клеванської ОТГ та учасників АТО (ООС).

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Теги: Тунель кохання, плата
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