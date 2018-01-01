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У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці

У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці
У Луцьку на вулиці Щусєва, 18 трапилась пожежа у багатоповерхівці. Горіла квартира на третьому поверсі.

Про написала у групі facebook "Теревені про Луцьк" користувачка Anet Ka.

Як зазначають у коментарях під дописом, інцидент трапився сьогодні, 9 липня.

Деталі згодом.

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Теги: пожежа, Луцьк
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