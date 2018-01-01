У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці
Сьогодні, 11:35
У Луцьку на вулиці Щусєва, 18 трапилась пожежа у багатоповерхівці. Горіла квартира на третьому поверсі.
Про написала у групі facebook "Теревені про Луцьк" користувачка Anet Ka.
Як зазначають у коментарях під дописом, інцидент трапився сьогодні, 9 липня.
Деталі згодом.
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Про написала у групі facebook "Теревені про Луцьк" користувачка Anet Ka.
Як зазначають у коментарях під дописом, інцидент трапився сьогодні, 9 липня.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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