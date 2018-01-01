У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці





Про написала у групі



Як зазначають у коментарях під дописом, інцидент трапився сьогодні, 9 липня.



Деталі згодом.

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