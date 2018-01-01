Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00м.Вол.-Вол.: вул.Володимирська, Набережна2.09:00 – 17:00Клуб, ФАП, магазин, школас.Амбуків: вул.Петрова, Гагаріна1.с.Марковичі09:00-17:00 СФГ"Тех-Агро" майстерняСФГ"Тех-Агро" Зерносклад с.Марковичі: вул.Польова2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №313с.Н.Зборишів 09:00-17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАПЦерква с.Новий Зборишів:вул.Ставкова3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №385с.Гумнище 09:00-17:00Берестечківське СТ магазинЦерква, КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Гумнище:вул.Центральна,вул.Набережна,вул.Нова,вул.Промислова1.10:00-17:00с.Поромів вул.Прикордонна13-59, Центральна 11-842.9:00-17:00Кропивщина вул.Провулок 3, Кропивщанська 5-383.9:30-17:00водонапірна башняс.Старосілля1.9:00 – 16:00с.Фаринки вул.Колодязна1.9:00-17:00ФОП Солов'янчук А.ФКовельське РайвоКовельське СЛАТ "Тур" с.Стеблі2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-250 9:00-17:00 Церква с.Перковичі с.Перковичі, вул.Хутірська,вул.Центральна,3.9:00-17:00Тур.спортоздоровчий комплнксс.Уховецьк1.09:00 – 17:00с.Запусти: Продмаг №20;с.Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе2.с.Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”,ПП Радчук Л.Г.ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин3. с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,смт.Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова4. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”5. КТП-228 Л-1 09:00–17:00 ФОП Перванчук Микола Петрович. С.ЧаруківЛюбомльський та Шацький райони№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0.4 КТП-180 9:00 – 17:00 с.Острів"я2. ПЛ-0.4 КТП-250 9:00 – 17:00с.Крушинець3. КТП-456 9:00 – 17:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс с.Вишнів вул.Жовтнева1. 10:00-17:00 побут с.Віл вул.Радянська1. 10:00-18:00Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин Дует № 1), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт.Маневичівул. Паркова 1-9, вул. Незалежності 7-92.10:00-17:00 ФОП Чубко Л.М. (магазин), ФОП Чеб М.О. (магазин). с.Старий Чорторійськ3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-328 10:00-17:00 Оконська сільська рада (дитячий садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора), с.Оконськ1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-46 09:00-17:00 Церква Благодать м.Нововолинсьувул.Щорса, 19авул.Шопена, 9, 2-20вул.Мазепивул.Героїв Крутвул.Ломоносова, 1-11, 2-10вул.Кисиля, 1-3а, 2-121.9:00-16:00с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)с.Башова (повністю)с.Іванчиці (повністю)с.Уляники (повністю)с.Озденіж (повністю)с.Городині (повністю)2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)3. 9:00-17:00с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)с.Єлизаветин (повністю)с.Олешковичі (повністю)4.9:00-17:00с.Олександрівка вул.Дачна,40-1735.9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин6.9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, приміщення с/р, поштове відділення, школа, торговий дім, амбулаторія, будинок культури, дитячий садок. с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна7.9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск.с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру1.10:00-17:00с.Текля хутір Садиби2.10:00-18:00 с.Дубечне вул.Молодіжна1. ПЛ-10 кВ Л-61-01від ЛР-13 до ЛР-5309:00-16:00 ФГ «Вікторія», ФОП Микитюк Г.І. – Турійське подвір’я, ФОП Базярук В.В. - магазин с.Блаженик2. КТП-329 10:00-16:00 Перевалівська сільська рада – амбулаторія, АТС, Відділ освіти РДА – школа, ДП «Турійський лісгосп» - лісництво. с.Перевали