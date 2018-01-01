Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 10 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
м.Вол.-Вол.: вул.Володимирська, Набережна
2.09:00 – 17:00
Клуб, ФАП, магазин, школа
с.Амбуків: вул.Петрова, Гагаріна
Горохівський район
1.с.Марковичі
09:00-17:00 СФГ"Тех-Агро" майстерня
СФГ"Тех-Агро" Зерносклад с.Марковичі: вул.Польова
2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №313
с.Н.Зборишів 09:00-17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Церква с.Новий Зборишів:
вул.Ставкова
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №385
с.Гумнище 09:00-17:00
Берестечківське СТ магазин
Церква, КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Гумнище:
вул.Центральна,
вул.Набережна,
вул.Нова,
вул.Промислова
Іваничівський район
1.10:00-17:00
с.Поромів вул.Прикордонна13-59, Центральна 11-84
2.9:00-17:00
Кропивщина вул.Провулок 3, Кропивщанська 5-38
3.9:30-17:00
водонапірна башня
с.Старосілля
Камінь-Каширський район
1.9:00 – 16:00
с.Фаринки вул.Колодязна
Ковельський район
1.9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур" с.Стеблі
2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-250 9:00-17:00 Церква с.Перковичі с.Перковичі, вул.Хутірська,
вул.Центральна,
3.9:00-17:00
Тур.спортоздоровчий комплнкс
с.Уховецьк
Луцький район
1.09:00 – 17:00
с.Запусти: Продмаг №20;
с.Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе
2.с.Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”,
ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин
3. с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,
смт.Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова
4. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
5. КТП-228 Л-1 09:00–17:00 ФОП Перванчук Микола Петрович. С.Чаруків
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0.4 КТП-180 9:00 – 17:00 с.Острів"я
2. ПЛ-0.4 КТП-250 9:00 – 17:00
с.Крушинець
3. КТП-456 9:00 – 17:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс с.Вишнів вул.Жовтнева
Любешівський район
1. 10:00-17:00 побут с.Віл вул.Радянська
Маневицький район
1. 10:00-18:00
Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин Дует № 1), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт.Маневичі
вул. Паркова 1-9, вул. Незалежності 7-9
2.10:00-17:00 ФОП Чубко Л.М. (магазин), ФОП Чеб М.О. (магазин). с.Старий Чорторійськ
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-328 10:00-17:00 Оконська сільська рада (дитячий садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора), с.Оконськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-46 09:00-17:00 Церква Благодать м.Нововолинсьу
вул.Щорса, 19а
вул.Шопена, 9, 2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова, 1-11, 2-10
вул.Кисиля, 1-3а, 2-12
Рожищенський район
1.9:00-16:00
с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3. 9:00-17:00
с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
4.9:00-17:00
с.Олександрівка вул.Дачна,40-173
5.9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин
6.9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, приміщення с/р, поштове відділення, школа, торговий дім, амбулаторія, будинок культури, дитячий садок. с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна
7.9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск.
с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с.Текля хутір Садиби
2.10:00-18:00 с.Дубечне вул.Молодіжна
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-61-01
від ЛР-13 до ЛР-53
09:00-16:00 ФГ «Вікторія», ФОП Микитюк Г.І. – Турійське подвір’я, ФОП Базярук В.В. - магазин с.Блаженик
2. КТП-329 10:00-16:00 Перевалівська сільська рада – амбулаторія, АТС, Відділ освіти РДА – школа, ДП «Турійський лісгосп» - лісництво. с.Перевали
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00
м.Вол.-Вол.: вул.Володимирська, Набережна
2.09:00 – 17:00
Клуб, ФАП, магазин, школа
с.Амбуків: вул.Петрова, Гагаріна
Горохівський район
1.с.Марковичі
09:00-17:00 СФГ"Тех-Агро" майстерня
СФГ"Тех-Агро" Зерносклад с.Марковичі: вул.Польова
2. ПЛ-0,4 кВ від ТП №313
с.Н.Зборишів 09:00-17:00 КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП
Церква с.Новий Зборишів:
вул.Ставкова
3. ПЛ-0,4 кВ від ТП №385
с.Гумнище 09:00-17:00
Берестечківське СТ магазин
Церква, КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Гумнище:
вул.Центральна,
вул.Набережна,
вул.Нова,
вул.Промислова
Іваничівський район
1.10:00-17:00
с.Поромів вул.Прикордонна13-59, Центральна 11-84
2.9:00-17:00
Кропивщина вул.Провулок 3, Кропивщанська 5-38
3.9:30-17:00
водонапірна башня
с.Старосілля
Камінь-Каширський район
1.9:00 – 16:00
с.Фаринки вул.Колодязна
Ковельський район
1.9:00-17:00
ФОП Солов'янчук А.Ф
Ковельське Райво
Ковельське СЛАТ "Тур" с.Стеблі
2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-250 9:00-17:00 Церква с.Перковичі с.Перковичі, вул.Хутірська,
вул.Центральна,
3.9:00-17:00
Тур.спортоздоровчий комплнкс
с.Уховецьк
Луцький район
1.09:00 – 17:00
с.Запусти: Продмаг №20;
с.Верхи: Продмаг №19, ПП „САГС-ВЕСТ” (ферма), ФАП; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с.Запусти, с.Верхи, с.Веселе
2.с.Михайлівка: аргофірма „Світанок-сервіс” бригада; с. Хорохорин: церква, школа, ФАП, ПП Стаднюк О.В., аргофірма „Світанок-сервіс” бригада, АТС ПАТ „Укртелеком”,
ПП Радчук Л.Г.
ТзОВ «Агідель».(Інкубатор). с.Михайлівка, с.Хорохорин
3. с.Сарнівка : будинок культури, ФАП; c. Смолигів : АТС, магазин, церква, ПП Касьянчук, школа, ПП Члек О.А., ПП Кухарук В.М.: cмт. Торчин : ПП Некпасов О.О., ТзОВ “М’ясопродукт” с.Сарнівка, с.Лисокуля, с.Смолигів,
смт.Торчин вул. Гагаріна, Смолигівська, Соснова
4. ПЛ-10 кВ Л-33-10 (ЗТП-577) с.Смолигів: ПрАТ „Волиньхолдінг”
5. КТП-228 Л-1 09:00–17:00 ФОП Перванчук Микола Петрович. С.Чаруків
Любомльський та Шацький райони
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0.4 КТП-180 9:00 – 17:00 с.Острів"я
2. ПЛ-0.4 КТП-250 9:00 – 17:00
с.Крушинець
3. КТП-456 9:00 – 17:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс с.Вишнів вул.Жовтнева
Любешівський район
1. 10:00-17:00 побут с.Віл вул.Радянська
Маневицький район
1. 10:00-18:00
Маневицька центральна районна лікарня (поліклініка), ФОП Слобода Т.В. (магазин «Мальва»), ФОП Лучко Сергій Михайлович (магазин Дует № 1), ФОП Коновал Григорій Миколайович (стоматполіклініка). смт.Маневичі
вул. Паркова 1-9, вул. Незалежності 7-9
2.10:00-17:00 ФОП Чубко Л.М. (магазин), ФОП Чеб М.О. (магазин). с.Старий Чорторійськ
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-328 10:00-17:00 Оконська сільська рада (дитячий садок), Управління з питань ЦЗ ОДА (контора), с.Оконськ
місто Нововолинськ
1. ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-46 09:00-17:00 Церква Благодать м.Нововолинсьу
вул.Щорса, 19а
вул.Шопена, 9, 2-20
вул.Мазепи
вул.Героїв Крут
вул.Ломоносова, 1-11, 2-10
вул.Кисиля, 1-3а, 2-12
Рожищенський район
1.9:00-16:00
с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю) с.Копачівка (повністю)
с.Башова (повністю)
с.Іванчиці (повністю)
с.Уляники (повністю)
с.Озденіж (повністю)
с.Городині (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л43-01 9:00-17:00 с.Кобче, с.Оленівка (повністю) с.Кобче, с.Оленівка (повністю)
3. 9:00-17:00
с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю) с.Носачевичі (повністю)
с.Єлизаветин (повністю)
с.Олешковичі (повністю)
4.9:00-17:00
с.Олександрівка вул.Дачна,40-173
5.9:00-17:00 с.Тихотин школа, шкільна їдальня, АТС, поштове відділення, магазини, контора. с.Тихотин
6.9:00-17:00 с.Переспа СКЗ, контора, аптека, приміщення с/р, поштове відділення, школа, торговий дім, амбулаторія, будинок культури, дитячий садок. с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева, Молодіжна
7.9:00-17:00 с.Вітоніж торговий кіоск.
с.Вітоніж вул.1 Травня, Миру
Старовижівський район
1.10:00-17:00
с.Текля хутір Садиби
2.10:00-18:00 с.Дубечне вул.Молодіжна
Турійський район
1. ПЛ-10 кВ Л-61-01
від ЛР-13 до ЛР-53
09:00-16:00 ФГ «Вікторія», ФОП Микитюк Г.І. – Турійське подвір’я, ФОП Базярук В.В. - магазин с.Блаженик
2. КТП-329 10:00-16:00 Перевалівська сільська рада – амбулаторія, АТС, Відділ освіти РДА – школа, ДП «Турійський лісгосп» - лісництво. с.Перевали
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*
Сьогодні, 19:31
34-річна волинянка народила і виховує 10 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 10 липня
Сьогодні, 19:00
Гастрономічна злодійка обікрала магазин у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 18:41
Що найчастіше імпортують на Волинь
Сьогодні, 18:29