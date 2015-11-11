У Луцьку магазинний крадій може «сісти» на 3 роки





У неділю, 8 липня невідомий викрав із вітрини магазину техніки товару на суму близько трьох тисяч гривень, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Порушником виявився 21-річний місцевий житель.



За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження.



Зловмиснику загрожує покарання, зокрема, на строк до трьох років.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин обікрав магазин на 3 тисячі гривень.У неділю, 8 липня невідомий викрав із вітрини магазину техніки товару на суму близько трьох тисяч гривень, - повідомили у прес-службі волинської поліції.Порушником виявився 21-річний місцевий житель.За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження.Зловмиснику загрожує покарання, зокрема, на строк до трьох років.

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