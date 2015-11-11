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У Луцьку магазинний крадій може «сісти» на 3 роки

У Луцьку магазинний крадій може «сісти» на 3 роки
Лучанин обікрав магазин на 3 тисячі гривень.

У неділю, 8 липня невідомий викрав із вітрини магазину техніки товару на суму близько трьох тисяч гривень, - повідомили у прес-службі волинської поліції.

Порушником виявився 21-річний місцевий житель.

За фактом крадіжки слідчі відкрили кримінальне провадження.

Зловмиснику загрожує покарання, зокрема, на строк до трьох років.


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Теги: крадіжка, гроші, кримінал
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