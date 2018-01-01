На Волині мотоцикліст врізався у підводу: травмувалося 5 людей





Про це повідомили у



Інцидент трапився 7 липня, близько 21:00.



Внаслідок ДТП 27-річний водій мотоцикла та ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження, усіх їх госпіталізували до лікарні. Окрім того, травмувалися також 31-річний фурман підводи та 5-річний пасажир. Дитину госпіталізували.



За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Чорніїв Турійського району мотоцикліст з двома пасажирами зіткнувся із гужовою підводою. Постраждало п'ятеро осіб.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Інцидент трапився 7 липня, близько 21:00.Внаслідок ДТП 27-річний водій мотоцикла та ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження, усіх їх госпіталізували до лікарні. Окрім того, травмувалися також 31-річний фурман підводи та 5-річний пасажир. Дитину госпіталізували.За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство, під час якого будуть з’ясовані усі обставини автопригоди.

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