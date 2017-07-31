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Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО

Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Юні учасники проекту “Дитинство без сліз”, який реалізовують під патронатом нардепа Степана Івахіва, провели незабутній день у таборі "Супутник" у селі Світязь Шацького району.

Майже три десятки юних художників із Луганщини, які приїхали на Волинь із зони бойових дій з метою арт-реабілітації, продовжують своє знайомство із перлиною області - Шацьким краєм. Як вже повідомляло Інформаційне агентство ВолиньPost, юних гостей поселили на базі відпочинку обласного управління лісового та мисливського господарства, де є всі умови для комфортного та змістовного відпочинку. А Благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині” спільно з Шацькою райдержадміністрацією підготували для них цікаву та різноманітну культурну програму.

Тож 8 липня дітей запросили провести день у місцевому таборі "Супутник" разом із дітьми, які там відпочивають. Останні ж зустріли гостей зі Сходу дуже привітно та доброзичливо.

Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО


Діти із двох загонів супутника запросили гостей з Луганщини на спільне чаювання, під час якого кожен його учасник бажав іншим усього доброго.

Окрім того, для гостей провели екскурсію та заспівали гімн табору.

Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО


Аби познайомитися ближче, кожен із художників з Луганщини розповів про себе, про своє місто, захоплення, мрії та сподівання. До того ж, гості презентували відеоролик, а розповіді дітей про Луганщину доповнила директор Кремінської районної дитячої художньої школи Світлана Гарьковець.

Окрім того, для юних митців у "Супутнику" влаштували й різноманітні розваги, під час яких діти мали шанс поспілкуватися та знайти нових друзів.

Заступник директора табору Людмила Кіліба розповіла, що у "Супутнику" дуже чекали на приїзд юних митців з Луганщини. Тож зробили все, аби діти відчули, що вони на Волині - бажані гості.

Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО


"Я у таборі вже 37 років. Це для мене святе місце, це найкраще місце на землі, ми всі тут в нього закохані. Тут своя культура, субкультура і традиції. Тут по-справждньому розкривається талант дитини, а ми тут молодіємо душею. Говорити про «Супутник» можна безкінечно, але сюди просто треба приїхати. Тож ми раді, що змогли прийняти в себе цих чудових дітей", - додала Людмила Кіліба.

Завершили ж спільне дозвілля діти з Луганщини із відпочивальниками "Супутника" купанням у цілющій воді Світязю.

Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО
Незабутні знайомства і розваги: як діти з Луганщини провели день у таборі на Світязі. ФОТО


Фото - Катерини ПРИСТУПИ

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Теги: Табір, діти, озеро Світязь
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