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На Дніпропетровщині в лісі знайшли понад 10 мішків з грошима

На Дніпропетровщині в лісі знайшли понад 10 мішків з грошима
Мішки з утилізованими грошима знайшли на Криворізькому шосе, на лісопосадці, у Дніпропетровській області в суботу, 7 липня.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області, - пише УНН.

"Гроші були після утилізації. Утилізовані гроші розрізають на дрібні шматки. Саме такий вигляд вони й мали. Папери були з ознаками і примітками НБУ. Хто був їх власником, будуть встановлювати слідчі", – проінформували у патрульній поліції.

Загалом було знайдено близько 10-15 мішків.

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Теги: гроші, знахідка
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