На Дніпропетровщині в лісі знайшли понад 10 мішків з грошима
Сьогодні, 12:01
Мішки з утилізованими грошима знайшли на Криворізькому шосе, на лісопосадці, у Дніпропетровській області в суботу, 7 липня.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області, - пише УНН.
"Гроші були після утилізації. Утилізовані гроші розрізають на дрібні шматки. Саме такий вигляд вони й мали. Папери були з ознаками і примітками НБУ. Хто був їх власником, будуть встановлювати слідчі", – проінформували у патрульній поліції.
Загалом було знайдено близько 10-15 мішків.
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області, - пише УНН.
"Гроші були після утилізації. Утилізовані гроші розрізають на дрібні шматки. Саме такий вигляд вони й мали. Папери були з ознаками і примітками НБУ. Хто був їх власником, будуть встановлювати слідчі", – проінформували у патрульній поліції.
Загалом було знайдено близько 10-15 мішків.
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