На Дніпропетровщині в лісі знайшли понад 10 мішків з грошима





Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області, - пише



"Гроші були після утилізації. Утилізовані гроші розрізають на дрібні шматки. Саме такий вигляд вони й мали. Папери були з ознаками і примітками НБУ. Хто був їх власником, будуть встановлювати слідчі", – проінформували у патрульній поліції.



Загалом було знайдено близько 10-15 мішків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мішки з утилізованими грошима знайшли на Криворізькому шосе, на лісопосадці, у Дніпропетровській області в суботу, 7 липня.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Дніпропетровської області, - пише УНН "Гроші були після утилізації. Утилізовані гроші розрізають на дрібні шматки. Саме такий вигляд вони й мали. Папери були з ознаками і примітками НБУ. Хто був їх власником, будуть встановлювати слідчі", – проінформували у патрульній поліції.Загалом було знайдено близько 10-15 мішків.

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