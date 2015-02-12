У Луцьку будинок залишиться без газу

У Луцьку на проспекті Перемоги, 17 через ремонт відімкнуть газ.Про це повідомляє ПАТ «Волиньгаз».Так, у зв’язку з проведенням ремонтно-профілактичних робіт, пов'язаних із обстеженням газопроводу, задля виявлення витоків газу та планово-технічного обстеження системи газопостачання 11 липня з 9:00 год буде тимчасово припинена подача газу в місті Луцьку на просп. Перемоги, 17.Виходячи з помешкання, газовики просять перекрити крани перед газовими приладамиВідновлення газопостачання відбудеться того ж дня після завершення ремонтно-профілактичних та планово-технічних робіт у житловому будинку за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.