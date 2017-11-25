У Луцьку вирішують, що робити з майданчиком для вигулу собак поблизу залізниці
Сьогодні, 12:42
У Луцьку за Палацом учнівської молоді мав би бути майданчик для вигулу собак. В травні власники собак виграли конкурс місцевих ініціатив на облаштування майданчика для вигулу своїх улюбленців.
Проте використати отримані 50 тисяч гривень не можуть, адже земля біля колій дитячої залізниці - у постійному користуванні ПАТ "Укрзалізниця", - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Невдовзі міська влада дасть відповідь, чи не доведеться власникам чотирилапих знову брати участь в конкурсі - вже наступного року.
"Виявилося, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні «Укрзалізниці», тобто вдовж колії дитячої залізниці і певна кількість метрів. У ту частину ділянки попала ділянка, яка призначалася для вигулу собак», – каже заступник міського голови Костянтин Петрочук.
Один із ініціаторів облаштування місця для вигулу Олександр Ванюрський переконує, що саме в цьому місці майданчик дуже необхідний.
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Проте використати отримані 50 тисяч гривень не можуть, адже земля біля колій дитячої залізниці - у постійному користуванні ПАТ "Укрзалізниця", - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Невдовзі міська влада дасть відповідь, чи не доведеться власникам чотирилапих знову брати участь в конкурсі - вже наступного року.
"Виявилося, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні «Укрзалізниці», тобто вдовж колії дитячої залізниці і певна кількість метрів. У ту частину ділянки попала ділянка, яка призначалася для вигулу собак», – каже заступник міського голови Костянтин Петрочук.
Один із ініціаторів облаштування місця для вигулу Олександр Ванюрський переконує, що саме в цьому місці майданчик дуже необхідний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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