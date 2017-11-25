вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку вирішують, що робити з майданчиком для вигулу собак поблизу залізниці

У Луцьку вирішують, що робити з майданчиком для вигулу собак поблизу залізниці
У Луцьку за Палацом учнівської молоді мав би бути майданчик для вигулу собак. В травні власники собак виграли конкурс місцевих ініціатив на облаштування майданчика для вигулу своїх улюбленців.

Проте використати отримані 50 тисяч гривень не можуть, адже земля біля колій дитячої залізниці - у постійному користуванні ПАТ "Укрзалізниця", - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Невдовзі міська влада дасть відповідь, чи не доведеться власникам чотирилапих знову брати участь в конкурсі - вже наступного року.

"Виявилося, що дана земельна ділянка перебуває у постійному користуванні «Укрзалізниці», тобто вдовж колії дитячої залізниці і певна кількість метрів. У ту частину ділянки попала ділянка, яка призначалася для вигулу собак», – каже заступник міського голови Костянтин Петрочук.

Один із ініціаторів облаштування місця для вигулу Олександр Ванюрський переконує, що саме в цьому місці майданчик дуже необхідний.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: собаки, вигул, майданчик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку розшукують 26-річного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 13:12
Волинянин викрав велосипед у односельчанина
Сьогодні, 12:48
У Луцьку вирішують, що робити з майданчиком для вигулу собак поблизу залізниці
Сьогодні, 12:42
У Луцьку будинок залишиться без газу
Сьогодні, 12:39
На Дніпропетровщині в лісі знайшли понад 10 мішків з грошима
Сьогодні, 12:01
Схожі новини
Луцьк: мешканці ЛПЗ просять майданчик для вигулу собак Луцьк: мешканці ЛПЗ просять майданчик для вигулу собак
27 червень, 17:19
У Луцьку відкрили майданчик для вигулу чотирилапих У Луцьку відкрили майданчик для вигулу чотирилапих
25 листопад, 2017, 16:11
«Покращення» в площині абсурду», - луцький художник про реалізацію заборони вигулу собак «Покращення» в площині абсурду», - луцький художник про реалізацію заборони вигулу собак
11 квітень, 14:55
Через сквер у Луцьку змінили межі зони вигулу собак Через сквер у Луцьку змінили межі зони вигулу собак
17 травень, 2017, 12:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій іномарки збив велосипедиста та втік
Сьогодні, 13:22
 0
У Луцьку розшукують 26-річного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 13:12
 0
Волинянин викрав велосипед у односельчанина
Сьогодні, 12:48
 0
У Луцьку вирішують, що робити з майданчиком для вигулу собак поблизу залізниці
Сьогодні, 12:42
 0
У Луцьку будинок залишиться без газу
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8