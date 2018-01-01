Волинянин викрав велосипед у односельчанина





До поліцейських звернувся 27-річний житель села Рудня та повідомив, що його велосипед, який був припаркований біля місцевого магазину, викрали, - інформує ГУНП у Волинській області.



Згодом поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 38-річного односельчанина потерпілого. Викрадене зловмисником правоохоронці вилучили та згодом повернуть власнику.



Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищенському районі поліція викрила велосипедного злодія.До поліцейських звернувся 27-річний житель села Рудня та повідомив, що його велосипед, який був припаркований біля місцевого магазину, викрали, - інформує ГУНП у Волинській області.Згодом поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 38-річного односельчанина потерпілого. Викрадене зловмисником правоохоронці вилучили та згодом повернуть власнику.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.

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