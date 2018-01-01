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Волинянин викрав велосипед у односельчанина

Волинянин викрав велосипед у односельчанина
У Рожищенському районі поліція викрила велосипедного злодія.

До поліцейських звернувся 27-річний житель села Рудня та повідомив, що його велосипед, який був припаркований біля місцевого магазину, викрали, - інформує ГУНП у Волинській області.

Згодом поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 38-річного односельчанина потерпілого. Викрадене зловмисником правоохоронці вилучили та згодом повернуть власнику.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема до трьох років позбавлення волі.


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Теги: крадіжка, велосипед
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