У селищі на Волині 320 людей залишаться без газу





Про це повідомляє ПАТ "Волиньгаз".



10-11 липня у зв’язку з ремонтом буде припинено газопостачання в смт. Мар'янівка Горохівського району на таких вулицях: Залізнична, 40-р.Перемоги, Л.Українки, Полянка, Шевченка, Садова, Нова, Квіткова, Поштова. Зелена, 8-го Березня.



На згаданих вулицях мешкає 320 абонентів.



Відновлення газопостачання відбудеться з 15:00 11 липня, після завершення запланованих робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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