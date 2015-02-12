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У селищі на Волині 320 людей залишаться без газу

У селищі на Волині 320 людей залишаться без газу
У селищі Мар'янівка на 11-ох вулицях відімкнуть газ.

Про це повідомляє ПАТ "Волиньгаз".

10-11 липня у зв’язку з ремонтом буде припинено газопостачання в смт. Мар'янівка Горохівського району на таких вулицях: Залізнична, 40-р.Перемоги, Л.Українки, Полянка, Шевченка, Садова, Нова, Квіткова, Поштова. Зелена, 8-го Березня.

На згаданих вулицях мешкає 320 абонентів.

Відновлення газопостачання відбудеться з 15:00 11 липня, після завершення запланованих робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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Теги: газ, ремонт
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