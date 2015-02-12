У селищі на Волині 320 людей залишаться без газу
Сьогодні, 18:21
У селищі Мар'янівка на 11-ох вулицях відімкнуть газ.
Про це повідомляє ПАТ "Волиньгаз".
10-11 липня у зв’язку з ремонтом буде припинено газопостачання в смт. Мар'янівка Горохівського району на таких вулицях: Залізнична, 40-р.Перемоги, Л.Українки, Полянка, Шевченка, Садова, Нова, Квіткова, Поштова. Зелена, 8-го Березня.
На згаданих вулицях мешкає 320 абонентів.
Відновлення газопостачання відбудеться з 15:00 11 липня, після завершення запланованих робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
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Про це повідомляє ПАТ "Волиньгаз".
10-11 липня у зв’язку з ремонтом буде припинено газопостачання в смт. Мар'янівка Горохівського району на таких вулицях: Залізнична, 40-р.Перемоги, Л.Українки, Полянка, Шевченка, Садова, Нова, Квіткова, Поштова. Зелена, 8-го Березня.
На згаданих вулицях мешкає 320 абонентів.
Відновлення газопостачання відбудеться з 15:00 11 липня, після завершення запланованих робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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