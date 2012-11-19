Гастрономічна злодійка обікрала магазин у Володимирі-Волинському
Сьогодні, 18:41
У Володимирі-Волинському 20-річна дівчина викрала продукти з супермаркету.
8 липня у Володимирі-Волинському невідома особа викрала із супермаркету продукти, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Цим порушниця завдала матеріальної шкоди більш як на 400 гривень.
Причетною до злочину виявилася 20-річної жительки міста. Викрадений товар правоохоронці вилучили.
За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Зловмисниці загрожує покарання, зокрема, на строк до трьох років.
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8 липня у Володимирі-Волинському невідома особа викрала із супермаркету продукти, - повідомили у прес-службі волинської поліції.
Цим порушниця завдала матеріальної шкоди більш як на 400 гривень.
Причетною до злочину виявилася 20-річної жительки міста. Викрадений товар правоохоронці вилучили.
За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Зловмисниці загрожує покарання, зокрема, на строк до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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