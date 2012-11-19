Гастрономічна злодійка обікрала магазин у Володимирі-Волинському





8 липня у Володимирі-Волинському невідома особа викрала із супермаркету продукти, - повідомили у прес-службі волинської поліції.



Цим порушниця завдала матеріальної шкоди більш як на 400 гривень.



Причетною до злочину виявилася 20-річної жительки міста. Викрадений товар правоохоронці вилучили.



За фактом таємного викрадення чужого майна слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Зловмисниці загрожує покарання, зокрема, на строк до трьох років.

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