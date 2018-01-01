У Луцьку розшукують 26-річного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 13:12
Волинські правоохоронці розшукують Уверткіна Вадима Олександровича, 18 лютого 1992 року народження, жителя Луцька.
Чоловік переховується від органів досудового слідства, - пише прес-служба ГУНП у Волинській області.
Даному громадянину оголосили про підозру в скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».
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Чоловік переховується від органів досудового слідства, - пише прес-служба ГУНП у Волинській області.
Даному громадянину оголосили про підозру в скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 186 (грабіж) та ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо місця перебування вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-22-95, 24-42-98 або на лінію «102».
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