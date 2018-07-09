вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині водій іномарки збив велосипедиста та втік

На Волині водій іномарки збив велосипедиста та втік
У Володимирі-Волинському водій сірої іномарки збив 64-річного велосипедиста та втік з місця ДТП.

Інцидент трапився 8 липня, — пише Володимир Медіа.

За повідомленням Володимир-Волинського відділу поліції, аварія трапилася на перехресті вулиць Зимнівської та Богдана Хмельницького.

Велосипедист внаслідок наїзду отримав вивих правого плечевого суглобу. Від медичної госпіталізації відмовився.

Поліція проводить пошуки винуватця ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, Волинь, велосипедист
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині водій іномарки збив велосипедиста та втік
Сьогодні, 13:22
У Луцьку розшукують 26-річного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 13:12
Волинянин викрав велосипед у односельчанина
Сьогодні, 12:48
У Луцьку вирішують, що робити з майданчиком для вигулу собак поблизу залізниці
Сьогодні, 12:42
У Луцьку будинок залишиться без газу
Сьогодні, 12:39
Схожі новини
На Волині мотоцикліст врізався у підводу: травмувалося 5 людей На Волині мотоцикліст врізався у підводу: травмувалося 5 людей
Сьогодні, 11:48
На Волині водій збив та «покатав» на даху машини стовп. ВІДЕО На Волині водій збив та «покатав» на даху машини стовп. ВІДЕО
Сьогодні, 11:20
У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО У Нововолинську швидка зіткнулася з легковиком і «влетіла» в стовп. ФОТО
Сьогодні, 10:38
У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині У поліції розповіли подробиці смертельної аварії на Волині
04 липень, 12:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині водій іномарки збив велосипедиста та втік
Сьогодні, 13:22
 0
У Луцьку розшукують 26-річного грабіжника. ФОТО
Сьогодні, 13:12
 0
Волинянин викрав велосипед у односельчанина
Сьогодні, 12:48
 0
У Луцьку вирішують, що робити з майданчиком для вигулу собак поблизу залізниці
Сьогодні, 12:42
 0
У Луцьку будинок залишиться без газу
Сьогодні, 12:39
 0
Медіа
відео
1/8