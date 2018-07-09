На Волині водій іномарки збив велосипедиста та втік





Інцидент трапився 8 липня, — пише



За повідомленням Володимир-Волинського відділу поліції, аварія трапилася на перехресті вулиць Зимнівської та Богдана Хмельницького.



Велосипедист внаслідок наїзду отримав вивих правого плечевого суглобу. Від медичної госпіталізації відмовився.



Поліція проводить пошуки винуватця ДТП.

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