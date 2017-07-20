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Тисяча в день: як волиняни заробляють на пончиках. ВІДЕО

Тисяча в день: як волиняни заробляють на пончиках. ВІДЕО
Волинські господині заробляють близько тисячі гривень за день, продаючи пончики на Світязі та Гряді.

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Смаколики вони розвозять велосипедами на пляжі, а також продають на ринках у селі Світязь та на Гряді. Праця нелегка. Доводиться вставати вдосвіта, місити великі тази тіста, ліпити і смажити його, а потім – півдня продавати. За день жінки можуть зробити і сотню пончиків.

На Світязі продають пончики зі згущеним молоком, шоколадом, вишнями, маком. Найпопулярніші – з чорницею. Їх, як волинський делікатес, найчастіше купують туристи, які приїжджають здалеку. Ціна не змінилась з минулого року. За одну смажену пампушку просять 15 гривень.

Продають пончики не тільки мешканки Світязя. Їдуть сюди господині з усіх навколишніх сіл. У Шацьку є цілі вулиці, де усі жінки займаються випічкою.

Туристи зізнаються, пончики – невід’ємний атрибут відпочинку на Світязі. Часто їх навіть купують, аби завезти рідним додому.
Цьогоріч на Світязі організовують перший фестиваль пончиків. На святі не лише пригощатимуть гостей випічкою, а й влаштовуватимуть конкурси. Фестиваль відбудеться 13 липня.

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Теги: Світязь, Гряда, пончики, заробіток
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