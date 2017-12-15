На Рівненщині п'яний син на смерть переїхав трактором матір

На Рівненщині у селі Заозер’я Зарічненського району під колеса трактора потрапила жінка.Інцидент трапився, 8 липня, близько о 16:30, - інформує ГУНП у Рівненській області.Поліцейські встановили, що 30-річний чоловік збирався трактором їхати до місцевого озера, аби допомогти товаришу витягнути авто. Оскільки, кермувальник перебував у стані алкогольного сп’яніння, 55-річна матір не пускала сина їхати. Коли вона зачиняла ворота, спіткнулась та впала. У цей час чоловік, вже рухався трактором «Т-40» та здійснив наїзд на матір, яка ще не встигла піднятись. У результаті чого, трактор переднім колесом переїхав тіло жінки.Водій одразу зупинився, утім від отриманих травм потерпіла померла на місці події.Результат освідування водія на стан алкогольного сп’яніння показав 2,97 проміле.Слідчим управлінням за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.