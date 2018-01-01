вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО

Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
У Луцьку на пожежі у багатоквартирному будинку рятувальники евакуювали 13 людей.

Нагадаємо, що 9 липня о 09:30 на вулиці Щусєва горіла квартира, - інформує У ДСНС України у Волинській області.

З’ясувалося, що вогонь виник в одній з квартир на третьому поверсі. Через щільне задимлення під’їзду мешканці сусідніх квартир не могли залишити помешкань самостійно і за вказівкою співробітників ДСНС очікували на допомогу на балконах.

Рятувальники евакуювали 13 осіб – 8 дорослих та 5 дітей. Одночасно здійснювалося гасіння пожежі та були ужиті заходи задля недопущення перекидання вогню на сусідні квартири. Допомогу в евакуації потерпілих надавали також співробітники поліції.

О 09:42 рятувальники локалізували загорання, а о 09:43 ліквідували.

Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації праски.
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi
Сьогодні, 14:54
Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами
Сьогодні, 14:35
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
Сьогодні, 14:19
На Рівненщині п'яний син на смерть переїхав трактором матір
Сьогодні, 14:15
Невимовний біль ятрить душі, - 14 ОМБР про бійця, який помер за день до 32-річчя
Сьогодні, 13:56
Схожі новини
У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці У Луцьку – пожежа в багатоповерхівці
Сьогодні, 11:35
У Луцьку горіла квартира. ФОТО У Луцьку горіла квартира. ФОТО
06 липень, 11:46
Нічна пожежа у Луцьку: подробиці. ФОТО Нічна пожежа у Луцьку: подробиці. ФОТО
28 червень, 18:11
У Луцьку посеред ночі горів будинок, - соцмережі У Луцьку посеред ночі горів будинок, - соцмережі
28 червень, 09:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварія на Волині: зіткнулись Volkswagen і Audi
Сьогодні, 14:54
 0
Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами
Сьогодні, 14:35
 0
Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
На Рівненщині п'яний син на смерть переїхав трактором матір
Сьогодні, 14:15
 0
Невимовний біль ятрить душі, - 14 ОМБР про бійця, який помер за день до 32-річчя
Сьогодні, 13:56
 0
Медіа
відео
1/8