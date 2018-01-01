Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО
Сьогодні, 14:19
У Луцьку на пожежі у багатоквартирному будинку рятувальники евакуювали 13 людей.
Нагадаємо, що 9 липня о 09:30 на вулиці Щусєва горіла квартира, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
З’ясувалося, що вогонь виник в одній з квартир на третьому поверсі. Через щільне задимлення під’їзду мешканці сусідніх квартир не могли залишити помешкань самостійно і за вказівкою співробітників ДСНС очікували на допомогу на балконах.
Рятувальники евакуювали 13 осіб – 8 дорослих та 5 дітей. Одночасно здійснювалося гасіння пожежі та були ужиті заходи задля недопущення перекидання вогню на сусідні квартири. Допомогу в евакуації потерпілих надавали також співробітники поліції.
О 09:42 рятувальники локалізували загорання, а о 09:43 ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації праски.
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Нагадаємо, що 9 липня о 09:30 на вулиці Щусєва горіла квартира, - інформує У ДСНС України у Волинській області.
З’ясувалося, що вогонь виник в одній з квартир на третьому поверсі. Через щільне задимлення під’їзду мешканці сусідніх квартир не могли залишити помешкань самостійно і за вказівкою співробітників ДСНС очікували на допомогу на балконах.
Рятувальники евакуювали 13 осіб – 8 дорослих та 5 дітей. Одночасно здійснювалося гасіння пожежі та були ужиті заходи задля недопущення перекидання вогню на сусідні квартири. Допомогу в евакуації потерпілих надавали також співробітники поліції.
О 09:42 рятувальники локалізували загорання, а о 09:43 ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації праски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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