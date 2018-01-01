Пожежа у луцькій багатоповерхівці: евакуювали 13 людей. ФОТО





Нагадаємо, що 9 липня о 09:30 на вулиці Щусєва горіла квартира, - інформує У ДСНС України у Волинській області.



З’ясувалося, що вогонь виник в одній з квартир на третьому поверсі. Через щільне задимлення під’їзду мешканці сусідніх квартир не могли залишити помешкань самостійно і за вказівкою співробітників ДСНС очікували на допомогу на балконах.



Рятувальники евакуювали 13 осіб – 8 дорослих та 5 дітей. Одночасно здійснювалося гасіння пожежі та були ужиті заходи задля недопущення перекидання вогню на сусідні квартири. Допомогу в евакуації потерпілих надавали також співробітники поліції.



О 09:42 рятувальники локалізували загорання, а о 09:43 ліквідували.



Причина пожежі встановлюється. За попередніми даними, вогонь спалахнув внаслідок порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації праски.



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