Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами
Сьогодні, 14:35
На Волині кількість пасажирів, які користуються маршрутками, скоротилася у порівнянні з минулим роком.
Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 29,8 млн. пасажирів.
А це на 6,3% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–травні 2017 року.
Послугами міського електротранспорту скористалося 13,7 млн. пасажирів, що на 13,6% більше.
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Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 29,8 млн. пасажирів.
А це на 6,3% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–травні 2017 року.
Послугами міського електротранспорту скористалося 13,7 млн. пасажирів, що на 13,6% більше.
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