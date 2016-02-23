Волиняни почали менше їздити маршрутками, а більше - тролейбусами





Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.



Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 29,8 млн. пасажирів.



А це на 6,3% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–травні 2017 року.



Послугами міського електротранспорту скористалося 13,7 млн. пасажирів, що на 13,6% більше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині кількість пасажирів, які користуються маршрутками, скоротилася у порівнянні з минулим роком.Про це повідомили у головному управлінні статистики у Волинській області.Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 29,8 млн. пасажирів.А це на 6,3% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–травні 2017 року.Послугами міського електротранспорту скористалося 13,7 млн. пасажирів, що на 13,6% більше.

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