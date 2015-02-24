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Водій луцької маршрутки під час руху розмовляв по телефону

Водій луцької маршрутки під час руху розмовляв по телефону
У Луцьку водій маршрутки №12 розмовляв по телефону.

Це було у суботу, 7 липня, - повідомила Тетяна Соловейчик у спільноті Теревені про Луцьк.

Як зазначила жінка, водій розмовляв по телефону під час руху маршрутки.

"Суботній день, маршрут #12, з центру до львівської водій розмовляв по телефону, в салоні троє маленьких дітей. Хто відповідає за їхню безпеку??? Невже ця табличка лише для пасажирів, а водіям все дозволено?" - йдеться у дописі обуреної лучанки.

Водій луцької маршрутки під час руху розмовляв по телефону
Водій луцької маршрутки під час руху розмовляв по телефону
Водій луцької маршрутки під час руху розмовляв по телефону

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Теги: транспорт, маршрутки, скарги
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Коментарі 1
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айяйяй))) ото купиш собі авто і тільки попробуй трубку підніми, або на роботі не вздумай навіть....
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