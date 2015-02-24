Водій луцької маршрутки під час руху розмовляв по телефону
Сьогодні, 15:08
У Луцьку водій маршрутки №12 розмовляв по телефону.
Це було у суботу, 7 липня, - повідомила Тетяна Соловейчик у спільноті Теревені про Луцьк.
Як зазначила жінка, водій розмовляв по телефону під час руху маршрутки.
"Суботній день, маршрут #12, з центру до львівської водій розмовляв по телефону, в салоні троє маленьких дітей. Хто відповідає за їхню безпеку??? Невже ця табличка лише для пасажирів, а водіям все дозволено?" - йдеться у дописі обуреної лучанки.
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Це було у суботу, 7 липня, - повідомила Тетяна Соловейчик у спільноті Теревені про Луцьк.
Як зазначила жінка, водій розмовляв по телефону під час руху маршрутки.
"Суботній день, маршрут #12, з центру до львівської водій розмовляв по телефону, в салоні троє маленьких дітей. Хто відповідає за їхню безпеку??? Невже ця табличка лише для пасажирів, а водіям все дозволено?" - йдеться у дописі обуреної лучанки.
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Коментарі 1
айяйяй))) ото купиш собі авто і тільки попробуй трубку підніми, або на роботі не вздумай навіть....
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