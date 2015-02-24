Водій луцької маршрутки під час руху розмовляв по телефону

У Луцьку водій маршрутки №12 розмовляв по телефону.Це було у суботу, 7 липня, - повідомилау спільноті Теревені про Луцьк.Як зазначила жінка, водій розмовляв по телефону під час руху маршрутки."Суботній день, маршрут #12, з центру до львівської водій розмовляв по телефону, в салоні троє маленьких дітей. Хто відповідає за їхню безпеку??? Невже ця табличка лише для пасажирів, а водіям все дозволено?" - йдеться у дописі обуреної лучанки.