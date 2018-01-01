Брендова продукція у кінотеатрі Premier City*
Сьогодні, 20:23
А ви чекаєте на мультфільм «Монстри на канікулах-3»?
У кінотеатрі Premier City ви не тільки зможете подивитись мультфільм, а й придбати оригінальну брендову продукцію - неймовірні стакани з улюбленими героями. Прем’єра мультфільму відбудеться зовсім скоро, 12 липня.
«Монстри на канікулах-3» - історія розповідає про родину чарівних монстрів, які втомилася від повсякденної роботи у своєму готелі. Затишок сімейного гніздечка вони охоче змінюють на галасливий та яскравий круїзний лайнер, де повно різноманітних монстрів.
Бонус від кінотеатру Premier City – розіграш унікальної сувенірної продукції до мультфільму «Монстри на канікулах-3». Беріть участь та вигравайте цікаві подарунки:
https://www.facebook.com/premiercitylutsk/photos/a.966848310001960.1073741831.880342341985891/1834028903283892/?type=3&theater
Чекаємо на вас у найкращому кінотеатрі Луцька - Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!
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У кінотеатрі Premier City ви не тільки зможете подивитись мультфільм, а й придбати оригінальну брендову продукцію - неймовірні стакани з улюбленими героями. Прем’єра мультфільму відбудеться зовсім скоро, 12 липня.
«Монстри на канікулах-3» - історія розповідає про родину чарівних монстрів, які втомилася від повсякденної роботи у своєму готелі. Затишок сімейного гніздечка вони охоче змінюють на галасливий та яскравий круїзний лайнер, де повно різноманітних монстрів.
Бонус від кінотеатру Premier City – розіграш унікальної сувенірної продукції до мультфільму «Монстри на канікулах-3». Беріть участь та вигравайте цікаві подарунки:
https://www.facebook.com/premiercitylutsk/photos/a.966848310001960.1073741831.880342341985891/1834028903283892/?type=3&theater
Чекаємо на вас у найкращому кінотеатрі Луцька - Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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