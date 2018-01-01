Брендова продукція у кінотеатрі Premier City*

А ви чекаєте на мультфільм «Монстри на канікулах-3»?У кінотеатрі Premier City ви не тільки зможете подивитись мультфільм, а й придбати оригінальну брендову продукцію - неймовірні стакани з улюбленими героями. Прем’єра мультфільму відбудеться зовсім скоро, 12 липня.«Монстри на канікулах-3» - історія розповідає про родину чарівних монстрів, які втомилася від повсякденної роботи у своєму готелі. Затишок сімейного гніздечка вони охоче змінюють на галасливий та яскравий круїзний лайнер, де повно різноманітних монстрів.Бонус від кінотеатру Premier City – розіграш унікальної сувенірної продукції до мультфільму «Монстри на канікулах-3». Беріть участь та вигравайте цікаві подарунки:Чекаємо на вас у найкращому кінотеатрі Луцька - Premier City, що у ТРЦ «ПортCity»!