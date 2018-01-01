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На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком

На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
У Хотові на Київщині сьогодні, 9 липня, прощаються з дисидентом Левком Лук'яненком, який пішов з життя два дні тому.

На прощання прийшли родичі, односельці, близькі та соратники політика, - пише ТСН.

На будинку наклеїли портрети та цитати діяча. Крім того на стіни повісили порожні аркуші ватмана, на яких можна висловити свої співчуття.

У Хотові на честь Лук'яненка посадять дуб – його саджанець принесли до будинку діяча.

Його вдова Надія Іванівна розповіла, що від березня дисидент тричі потрапляв до лікарні.

Як відомо, сьогодні з Лук'яненком прощаються у будинку, де він жив, у колі близьких. А завтра, 10 липня, відбудеться прощання з діячем у Клубі Кабінету міністрів. Лук'яненка відспівають у Володимирському соборі, а поховають на Байковому цвинтарі.

7 липня, у віці 89 років помер відомий український дисидент, один з авторів акта "Про Незалежність України" Левко Лук’яненко. Його дружина розповіла, що чоловік давно мав проблеми зі здоров’ям. Перехворів на лейкоз. Пізніше мав проблеми із тромбами та лейкоцитами. У "Феофанії" його лікували від наслідків інсульту. 24 серпня Левку Лук’яненку мало б виповнитися 90 років.
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком

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Теги: Левко Лук'яненко, смерть, прощання
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