Україна вперше не поїде на дитяче Євробачення





Участь у дитячому Євробаченні передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов’язковий внесок до Європейської мовної спілки – організатора конкурсу – за участь у змаганні, - пише



Цьогоріч НСТУ вперше не має фінансової можливості здійснити витрати на виробництво відбіркових турів, сплатити внесок, та здійснити всі обов’язкові виплати.



Критична ситуація незаконного недофінансування не залишає компанії жодних коштів не лише на оплату трансляції самих каналів, виробництво програм, закупівлю прав на спортивні події світового масштабу, але й на сплату обов’язкових внесків та платежів, не кажучи вже про необхідну модернізацію усіх регіональних та всеукраїнських теле- й радіоканалів Суспільного.



Нагадаємо, дитячий пісенний конкурс Євробачення – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки. У листопаді 2018 року конкурс відбудеться в місті Мінськ, Білорусь. Україна бере участь у змаганні з 2006 року, проте вперше за всю історію конкурсу змушена відмовитись від участі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Представник України цього року не зможе брати участь у міжнародному дитячому пісенному конкурсі Євробачення через критичне недофінансування Суспільного мовника.Участь у дитячому Євробаченні передбачає значні витрати телерадіокомпанії на проведення відбіркового етапу, а також обов’язковий внесок до Європейської мовної спілки – організатора конкурсу – за участь у змаганні, - пише UA:Суспільне Цьогоріч НСТУ вперше не має фінансової можливості здійснити витрати на виробництво відбіркових турів, сплатити внесок, та здійснити всі обов’язкові виплати.Критична ситуація незаконного недофінансування не залишає компанії жодних коштів не лише на оплату трансляції самих каналів, виробництво програм, закупівлю прав на спортивні події світового масштабу, але й на сплату обов’язкових внесків та платежів, не кажучи вже про необхідну модернізацію усіх регіональних та всеукраїнських теле- й радіоканалів Суспільного.Нагадаємо, дитячий пісенний конкурс Євробачення – щорічний міжнародний конкурс для дітей віком до 15 років, у якому беруть участь по одному представнику від кожної з країн-членів Європейської мовної спілки. У листопаді 2018 року конкурс відбудеться в місті Мінськ, Білорусь. Україна бере участь у змаганні з 2006 року, проте вперше за всю історію конкурсу змушена відмовитись від участі.

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