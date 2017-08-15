«Допоможіть звільнитися від цього жаху»: просять обмежити роботу луцького «Карабаса-Барабаса»





Відповідну Артем Совенко.



«Дістало! Чому мешканці прилеглих до даного закладу будинків повинні слухати п‘яні крики, співи шансону, неодноразові дуже гучні вибухи невідомих предметів щоразу, коли цей заклад ночами збирає еліту нашого міста?» - запитує лучанин.



«Особисто я (і я впевнений, що і кількасот мешканців будинків на вулиці Винниченка) не бажаємо до 3 години ночі включно спостерігати і слухати цю вакханалію в себе під вікнами!



Артем Совенко просить усіх небайдужих підтримати та підписати це звернення. На його думку, «такий культурний центр може з‘явитися під будь-чиїм вікном».



«Допоможіть звільнитися від цього жаху», - йдеться у зверненні.

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