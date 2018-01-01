Волинянин, який ледь не вбив жінку, відсидить за ґратами 7 років

На Волині судитимуть 40-річного мешканця селища Маневичіза побиття співмешканки.Інцидент трапився удень 10 грудня 2016 року. Чоловік, перебуваючи напідпитку, у літній кухні під час конфлікту жорстоко побив жінку, яка відмовилася дати йому свою банківську картку, - інформує прес-служба прокуратури області.Не даючи потерпілій оговтатися, заледве вона звелася з підлоги, він ще й ударив її у спину ножем. Лише завдяки наданій медичній допомозі жінка залишилася жива.Камінь-Каширський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 122 КК України, призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі.