Волинянин, який ледь не вбив жінку, відсидить за ґратами 7 років
Сьогодні, 15:55
На Волині судитимуть 40-річного мешканця селища Маневичі
за побиття співмешканки.
Інцидент трапився удень 10 грудня 2016 року. Чоловік, перебуваючи напідпитку, у літній кухні під час конфлікту жорстоко побив жінку, яка відмовилася дати йому свою банківську картку, - інформує прес-служба прокуратури області.
Не даючи потерпілій оговтатися, заледве вона звелася з підлоги, він ще й ударив її у спину ножем. Лише завдяки наданій медичній допомозі жінка залишилася жива.
Камінь-Каширський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 122 КК України, призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі.
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за побиття співмешканки.
Інцидент трапився удень 10 грудня 2016 року. Чоловік, перебуваючи напідпитку, у літній кухні під час конфлікту жорстоко побив жінку, яка відмовилася дати йому свою банківську картку, - інформує прес-служба прокуратури області.
Не даючи потерпілій оговтатися, заледве вона звелася з підлоги, він ще й ударив її у спину ножем. Лише завдяки наданій медичній допомозі жінка залишилася жива.
Камінь-Каширський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 122 КК України, призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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