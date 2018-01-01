вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинянин, який ледь не вбив жінку, відсидить за ґратами 7 років

Волинянин, який ледь не вбив жінку, відсидить за ґратами 7 років
На Волині судитимуть 40-річного мешканця селища Маневичі
за побиття співмешканки.

Інцидент трапився удень 10 грудня 2016 року. Чоловік, перебуваючи напідпитку, у літній кухні під час конфлікту жорстоко побив жінку, яка відмовилася дати йому свою банківську картку, - інформує прес-служба прокуратури області.

Не даючи потерпілій оговтатися, заледве вона звелася з підлоги, він ще й ударив її у спину ножем. Лише завдяки наданій медичній допомозі жінка залишилася жива.

Камінь-Каширський районний суд, визнавши чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 121 та ч. 1 ст. 122 КК України, призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: побиття, суд, жінка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Богдана Хмельницього водій їхав «проти шерсті»
Сьогодні, 16:02
«Допоможіть звільнитися від цього жаху»: просять обмежити роботу луцького «Карабаса-Барабаса»
Сьогодні, 15:57
Волинянин, який ледь не вбив жінку, відсидить за ґратами 7 років
Сьогодні, 15:55
На Київщині прощаються з Левком Лук'яненком
Сьогодні, 15:35
У центрі Луцька – «тягучка» через аварію. ФОТО
Сьогодні, 15:33
Схожі новини
Волинянину, який забив дружину до смерті, дали 9 років тюрми Волинянину, який забив дружину до смерті, дали 9 років тюрми
04 липень, 11:51
Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми Волинянину, який до смерті побив брата та підпалив хату, дали 8 років тюрми
03 липень, 11:13
«Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+ «Аліментів захотіла?» - на Волині чоловік побив колишню дружину. ФОТО. ВІДЕО. 18+
19 червень, 16:40
Волинянці дали 7,5 років тюрми за вбивство чоловіка Волинянці дали 7,5 років тюрми за вбивство чоловіка
06 червень, 15:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Шацькі озера - у ТОП-10 бюджетних варіантів для відпочинку влітку
Сьогодні, 16:35
 0
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 16:09
 0
На Волині посадовцю-хабарнику «дали» 17 тисяч штрафу
Сьогодні, 16:06
 0
У Луцьку на Богдана Хмельницього водій їхав «проти шерсті»
Сьогодні, 16:02
 0
«Допоможіть звільнитися від цього жаху»: просять обмежити роботу луцького «Карабаса-Барабаса»
Сьогодні, 15:57
 0
Медіа
відео
1/8