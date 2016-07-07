На Волині посадовцю-хабарнику «дали» 17 тисяч штрафу
Сьогодні, 16:06
На Волині за отримання хабара покарали посадовця ГУ Держпродспоживслужби.
Вироком Маневицького районного суду за одержання неправомірної вигоди у сумі 5 тис. грн. провідного спеціаліста відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області засуджено до штрафу в розмірі 17 тис. грн. та позбавлено права обіймати посади, пов’язані з видачею дозвільних документів, на 1 рік, - інформує прес-служба прокуратури області.
Посадовця було викрито 31 березня 2018 року
у Маневичах під час одержання від директора одного з волинських господарських товариств неправомірної вигоди у сумі 5 тис. грн. за пришвидшення видачі дозвільних документів, необхідних для експорту лісопродукції.
З роботи його звільнено.
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Вироком Маневицького районного суду за одержання неправомірної вигоди у сумі 5 тис. грн. провідного спеціаліста відділу карантину рослин управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області засуджено до штрафу в розмірі 17 тис. грн. та позбавлено права обіймати посади, пов’язані з видачею дозвільних документів, на 1 рік, - інформує прес-служба прокуратури області.
Посадовця було викрито 31 березня 2018 року
у Маневичах під час одержання від директора одного з волинських господарських товариств неправомірної вигоди у сумі 5 тис. грн. за пришвидшення видачі дозвільних документів, необхідних для експорту лісопродукції.
З роботи його звільнено.
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Коментарі 1
Департамент його зловив, а суд як завжди амністував)))
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