Шацькі озера – у ТОП-10 бюджетних варіантів для відпочинку влітку
Сьогодні, 16:35
Провести свою відпустку можна максимально круто і при цьому – бюджетно. Серед варіантів - Шацькі озера.
Про унікальні українські водойми, куди варто поїхати сім’єю або з друзями написало видання vsviti та склало рейтинг недорогих місць для відпочинку. До цього списку потрапили й Шацькі озера, що на Волині.
У рейтингу також опинилися Голубі озера, Бакота, Синевир, Дністровський каньйон, Джарилгач, Буцький каньйон, Шелехівське озеро, озеро Сиваш та Біле озеро.
Про Шацькі озера видання написало таке:
Це комплекс, що складається з понад 30-ти озер. Найбільші з них – Світязь, Пулемецьке озеро, Луки, Люцимир, Остров’янське озеро, Кримне та Пісочне. При цьому для цих озер є велика загроза з боку Білорусі, адже за 30 км від них розташоване Білоруське крейдяне родовище.
Саме через нього Шацькі озера можуть зневоднитись, адже видобуток піску і крейди створює великий резервуар, куди може перейти вода з комплексу.
Вода в цих озерах досить чиста, адже поряд немає великих джерел забруднення, а через те, що він має звання національного природного парку, він охороняється.
Щоправда, при в’їзді в Шацьк стоїть блокпост, який збирає гроші на охорону заповідної зони.
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Про унікальні українські водойми, куди варто поїхати сім’єю або з друзями написало видання vsviti та склало рейтинг недорогих місць для відпочинку. До цього списку потрапили й Шацькі озера, що на Волині.
У рейтингу також опинилися Голубі озера, Бакота, Синевир, Дністровський каньйон, Джарилгач, Буцький каньйон, Шелехівське озеро, озеро Сиваш та Біле озеро.
Про Шацькі озера видання написало таке:
Це комплекс, що складається з понад 30-ти озер. Найбільші з них – Світязь, Пулемецьке озеро, Луки, Люцимир, Остров’янське озеро, Кримне та Пісочне. При цьому для цих озер є велика загроза з боку Білорусі, адже за 30 км від них розташоване Білоруське крейдяне родовище.
Саме через нього Шацькі озера можуть зневоднитись, адже видобуток піску і крейди створює великий резервуар, куди може перейти вода з комплексу.
Вода в цих озерах досить чиста, адже поряд немає великих джерел забруднення, а через те, що він має звання національного природного парку, він охороняється.
Щоправда, при в’їзді в Шацьк стоїть блокпост, який збирає гроші на охорону заповідної зони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
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