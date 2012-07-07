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Шацькі озера – у ТОП-10 бюджетних варіантів для відпочинку влітку

Шацькі озера – у ТОП-10 бюджетних варіантів для відпочинку влітку
Провести свою відпустку можна максимально круто і при цьому – бюджетно. Серед варіантів - Шацькі озера.

Про унікальні українські водойми, куди варто поїхати сім’єю або з друзями написало видання vsviti та склало рейтинг недорогих місць для відпочинку. До цього списку потрапили й Шацькі озера, що на Волині.

У рейтингу також опинилися Голубі озера, Бакота, Синевир, Дністровський каньйон, Джарилгач, Буцький каньйон, Шелехівське озеро, озеро Сиваш та Біле озеро.

Про Шацькі озера видання написало таке:

Це комплекс, що складається з понад 30-ти озер. Найбільші з них – Світязь, Пулемецьке озеро, Луки, Люцимир, Остров’янське озеро, Кримне та Пісочне. При цьому для цих озер є велика загроза з боку Білорусі, адже за 30 км від них розташоване Білоруське крейдяне родовище.

Саме через нього Шацькі озера можуть зневоднитись, адже видобуток піску і крейди створює великий резервуар, куди може перейти вода з комплексу.

Вода в цих озерах досить чиста, адже поряд немає великих джерел забруднення, а через те, що він має звання національного природного парку, він охороняється.

Щоправда, при в’їзді в Шацьк стоїть блокпост, який збирає гроші на охорону заповідної зони.

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Теги: Шацьк, Світязь, відпочинок, туризм, Шацькі озера
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