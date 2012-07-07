Шацькі озера - у ТОП-10 бюджетних варіантів для відпочинку влітку





Про унікальні українські водойми, куди варто поїхати сім’єю або з друзями написало видання



У рейтингу також опинилися Голубі озера, Бакота, Синевир, Дністровський каньйон, Джарилгач, Буцький каньйон, Шелехівське озеро, озеро Сиваш та Біле озеро.



Про Шацькі озера видання написало таке:



Це комплекс, що складається з понад 30-ти озер. Найбільші з них – Світязь, Пулемецьке озеро, Луки, Люцимир, Остров’янське озеро, Кримне та Пісочне. При цьому для цих озер є велика загроза з боку Білорусі, адже за 30 км від них розташоване Білоруське крейдяне родовище.



Саме через нього Шацькі озера можуть зневоднитись, адже видобуток піску і крейди створює великий резервуар, куди може перейти вода з комплексу.



Вода в цих озерах досить чиста, адже поряд немає великих джерел забруднення, а через те, що він має звання національного природного парку, він охороняється.



Щоправда, при в’їзді в Шацьк стоїть блокпост, який збирає гроші на охорону заповідної зони.

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