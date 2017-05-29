Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
Сьогодні, 20:27
В Чернігові 5-7 липня відбувся фінал Всеукраїнського фестивалю «Козацькі розваги – 2018».
Цьогоріч Волинську область представили учасник-переможець обласного етапу фестивалю «Козацькі розваги» – із селища Маневичі (Віктор Кушнір ) та учасник із Луцька (Рижий Роман), - інформує Волинський обласний центр ФЗН «Спорт для всіх»
Отже, призові місця розподілилися таким чином: І місце – виборола Волинська область, ІІ місце посіла Харківська область, ІІІ місце дісталось Чернігівській області.
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Цьогоріч Волинську область представили учасник-переможець обласного етапу фестивалю «Козацькі розваги» – із селища Маневичі (Віктор Кушнір ) та учасник із Луцька (Рижий Роман), - інформує Волинський обласний центр ФЗН «Спорт для всіх»
Отже, призові місця розподілилися таким чином: І місце – виборола Волинська область, ІІ місце посіла Харківська область, ІІІ місце дісталось Чернігівській області.
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