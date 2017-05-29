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Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО

Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
В Чернігові 5-7 липня відбувся фінал Всеукраїнського фестивалю «Козацькі розваги – 2018».

Цьогоріч Волинську область представили учасник-переможець обласного етапу фестивалю «Козацькі розваги» – із селища Маневичі (Віктор Кушнір ) та учасник із Луцька (Рижий Роман), - інформує Волинський обласний центр ФЗН «Спорт для всіх»

Отже, призові місця розподілилися таким чином: І місце – виборола Волинська область, ІІ місце посіла Харківська область, ІІІ місце дісталось Чернігівській області.

Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО
Волиняни здобули перемогу на фестивалі «Козацькі розваги». ФОТО

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Теги: спорт, Козацькі розваги
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