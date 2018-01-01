вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині — найвищий рівень пожежної небезпеки

На Волині — найвищий рівень пожежної небезпеки
На Волині — надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.

Зазначають, що такий рівень присвоєний більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Івано-Франківської областей (10-12 липня).

У Київській області — високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. А у самому Києві— високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, небезпека, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Візит Порошенка на Волинь: як це було. ФОТО
Щиро та чуттєво: День поцілунку у Луцьку. ФОТО
«Збудував би там сучасний музей зі скла», - Садовий про Луцький замок
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 17:06
В Україні заборонили відомі ліки від болю в горлі
Сьогодні, 17:01
На Волині — найвищий рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 16:45
Шацькі озера – у ТОП-10 бюджетних варіантів для відпочинку влітку
Сьогодні, 16:35
Щоб ближче до людей: у Луцьку відкрили станцію «швидкої». ФОТО
Сьогодні, 16:09
Схожі новини
У пожежі на Волині загинули двоє людей У пожежі на Волині загинули двоє людей
26 червень, 10:48
На Волині за тиждень – 20 пожеж На Волині за тиждень – 20 пожеж
25 червень, 09:44
На Волині через людську недбалість горіли торфовища На Волині через людську недбалість горіли торфовища
18 червень, 12:29
На Волині горіло торфове поле На Волині горіло торфове поле
17 червень, 02:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Любко Дереш виступить на «Бандерштаті»
Сьогодні, 17:51
 0
В Ужгороді попрощалися із військовими, які загинули на Рівненському полігоні
Сьогодні, 17:27
 0
Лучани просять відремонтувати аварійний дитмайданчик
Сьогодні, 17:17
 0
На Волині не поспішають знищувати борщівник
Сьогодні, 17:10
 0
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 17:06
 0
Медіа
відео
1/8