На Волині — найвищий рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 16:45
На Волині — надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що такий рівень присвоєний більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Івано-Франківської областей (10-12 липня).
У Київській області — високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. А у самому Києві— високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.
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Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.
Зазначають, що такий рівень присвоєний більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Івано-Франківської областей (10-12 липня).
У Київській області — високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. А у самому Києві— високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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