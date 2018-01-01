На Волині — найвищий рівень пожежної небезпеки





Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Волинській області.



Зазначають, що такий рівень присвоєний більшості районів південних, східних, Дніпропетровської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, Житомирської, Рівненської, Волинської, Хмельницької та Івано-Франківської областей (10-12 липня).



У Київській області — високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. А у самому Києві— високий (4 класу) рівень пожежної небезпеки.

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