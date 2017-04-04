В Україні заборонили відомі ліки від болю в горлі





Про це йдеться в розпорядженні Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками від понеділка, 9 липня, - пише



Згідно з документом, причина обмеження - невідповідність засобу вимогам по реєстрації препаратів.



Реалізатори мають перевірити в себе наявність продукції згаданої серії і при виявленні зразків таких ліків розмістити препарат на карантині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні тимчасово заборонили реалізацію і застосування лікарського засобу "Стрепсілс" з ментолом і евкаліптом серії DG546.Про це йдеться в розпорядженні Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками від понеділка, 9 липня, - пише Корреспондент Згідно з документом, причина обмеження - невідповідність засобу вимогам по реєстрації препаратів.Реалізатори мають перевірити в себе наявність продукції згаданої серії і при виявленні зразків таких ліків розмістити препарат на карантині.

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