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В Україні заборонили відомі ліки від болю в горлі

В Україні заборонили відомі ліки від болю в горлі
В Україні тимчасово заборонили реалізацію і застосування лікарського засобу "Стрепсілс" з ментолом і евкаліптом серії DG546.

Про це йдеться в розпорядженні Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками від понеділка, 9 липня, - пише Корреспондент.

Згідно з документом, причина обмеження - невідповідність засобу вимогам по реєстрації препаратів.

Реалізатори мають перевірити в себе наявність продукції згаданої серії і при виявленні зразків таких ліків розмістити препарат на карантині.

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Теги: ліки, заборона
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