В Україні заборонили відомі ліки від болю в горлі
Сьогодні, 17:01
В Україні тимчасово заборонили реалізацію і застосування лікарського засобу "Стрепсілс" з ментолом і евкаліптом серії DG546.
Про це йдеться в розпорядженні Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками від понеділка, 9 липня, - пише Корреспондент.
Згідно з документом, причина обмеження - невідповідність засобу вимогам по реєстрації препаратів.
Реалізатори мають перевірити в себе наявність продукції згаданої серії і при виявленні зразків таких ліків розмістити препарат на карантині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в розпорядженні Державної служби з лікарських засобів і контролю за наркотиками від понеділка, 9 липня, - пише Корреспондент.
Згідно з документом, причина обмеження - невідповідність засобу вимогам по реєстрації препаратів.
Реалізатори мають перевірити в себе наявність продукції згаданої серії і при виявленні зразків таких ліків розмістити препарат на карантині.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині не поспішають знищувати борщівник
Сьогодні, 17:10
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 17:06
В Україні заборонили відомі ліки від болю в горлі
Сьогодні, 17:01
На Волині — найвищий рівень пожежної небезпеки
Сьогодні, 16:45