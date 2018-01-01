У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО





Про це на платформі Відкрите місто написав лучанин Володимир Павлюк.



Чоловік вважає, що робота виконана з неналежною якістю.



"Не думаю, що така "якість" робіт прийнятна", - йдеться у повідомленні.



На знімках, які додав чоловік видно, що бруківка справді викладена доволі дивно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку скаржаться на неякісний ремонт тротуару після просідання бруківки на проспекті Волі.Про це на платформі Відкрите місто написав лучанинЧоловік вважає, що робота виконана з неналежною якістю."Не думаю, що така "якість" робіт прийнятна", - йдеться у повідомленні.На знімках, які додав чоловік видно, що бруківка справді викладена доволі дивно.

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