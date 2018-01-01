У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
Сьогодні, 17:06
У Луцьку скаржаться на неякісний ремонт тротуару після просідання бруківки на проспекті Волі.
Про це на платформі Відкрите місто написав лучанин Володимир Павлюк.
Чоловік вважає, що робота виконана з неналежною якістю.
"Не думаю, що така "якість" робіт прийнятна", - йдеться у повідомленні.
На знімках, які додав чоловік видно, що бруківка справді викладена доволі дивно.
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Про це на платформі Відкрите місто написав лучанин Володимир Павлюк.
Чоловік вважає, що робота виконана з неналежною якістю.
"Не думаю, що така "якість" робіт прийнятна", - йдеться у повідомленні.
На знімках, які додав чоловік видно, що бруківка справді викладена доволі дивно.
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Коментарі 1
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