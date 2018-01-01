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У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО

У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
У Луцьку скаржаться на неякісний ремонт тротуару після просідання бруківки на проспекті Волі.

Про це на платформі Відкрите місто написав лучанин Володимир Павлюк.

Чоловік вважає, що робота виконана з неналежною якістю.

"Не думаю, що така "якість" робіт прийнятна", - йдеться у повідомленні.

На знімках, які додав чоловік видно, що бруківка справді викладена доволі дивно.

У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО
У центрі Луцька криво поклали бруківку, - соцмережі. ФОТО

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Теги: благоустрій, дорога
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