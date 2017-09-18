Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*





У нас супер новини! Особливим гостем свята стане трансформер Бамбелбі, який прибуде з одним зі своїх друзів у ТРЦ «ПортCity».



З ким?



Слідкуйте за новинами та дізнавайтеся всі таємниці Параду Супергероїв разом із нами!



Веселі розваги у ТРЦ «ПортCity» – гарантовано!





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