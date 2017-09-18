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Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*

Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*
Ви вже готуєтеся до Параду Супергероїв, що відбудеться у ТРЦ «ПортCity» 29 липня?

У нас супер новини! Особливим гостем свята стане трансформер Бамбелбі, який прибуде з одним зі своїх друзів у ТРЦ «ПортCity».

З ким?

Слідкуйте за новинами та дізнавайтеся всі таємниці Параду Супергероїв разом із нами!

Веселі розваги у ТРЦ «ПортCity» – гарантовано!

Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*
Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*

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Теги: Порт сіті, кіно, прем'єра, анонс
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