Парад Супергероїв - трансформер Бамбелбі у ТРЦ «ПортСity»*
Сьогодні, 19:31
Ви вже готуєтеся до Параду Супергероїв, що відбудеться у ТРЦ «ПортCity» 29 липня?
У нас супер новини! Особливим гостем свята стане трансформер Бамбелбі, який прибуде з одним зі своїх друзів у ТРЦ «ПортCity».
З ким?
Слідкуйте за новинами та дізнавайтеся всі таємниці Параду Супергероїв разом із нами!
Веселі розваги у ТРЦ «ПортCity» – гарантовано!
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У нас супер новини! Особливим гостем свята стане трансформер Бамбелбі, який прибуде з одним зі своїх друзів у ТРЦ «ПортCity».
З ким?
Слідкуйте за новинами та дізнавайтеся всі таємниці Параду Супергероїв разом із нами!
Веселі розваги у ТРЦ «ПортCity» – гарантовано!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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