На Волині не поспішають знищувати борщівник





Це небезпечна рослина, яка на тілі людини може викликати страшні опіки та навіть вбити, - йдеться у сюжеті



І попри небезпеку та буквально хащі з борщівника комунальники не поспішають його знищувати.



Знищити рослину мав облавтодор, але жодних слідів боротьби зі шкідником не видно. Тепер, кажуть, що це не їхня проблема, бо дорогою віднедавна опікуються ковельські комунальники.



Роботу прийматимуть у кінці липня. Від якості виконання залежить, чи служба автодоріг заплатить комунальному підприємству. Чиновники кажуть: боротьба зі шкідником, в першу чергу - обов'язок місцевих громад.



«Наряд, завдання їм піде, і вони приступлять до роботи. Хоча до 15 червня цю роботу була зобов'язана зробити підрядна організація «Волинський облавтодор». Що вони успішно і завалили», - розповів заступник керівника служби автодоріг Волині Юрій Ришкевич.



Проте знищення рослини технікою не дасть бажаного тривалого результату, пояснює біолог Ірина Кузьмішина.



Борщівник походить із Кавказу. У Луцькому ботанічному саду вперше його в 80-х роках висадили біологи. Але ніхто не чекав, що через 20 років рослина загрожуватиме людям.



«Особливо небезпечні хімічні опіки, коли потрапляє сік на руку. І найбільше тоді, коли йде цвітіння самої рослини», - розповіла старша лаборантка біологічного факультету СНУ Тамара Єрмейчук.



Цього року в лікарню з опіками від борщівника потрапили вже 6 волинян.



Борщівник може сягати 3 метрів заввишки. Хоча його можна застосовувати в медицині та парфюмерії, в Україні і на Волині, зокрема, ця рослина — сильний шкідник та алерген.



«Не було контакту з сонячним промінням — опік може не наступити, тому що сонячне проміння є каталізатором дії соку борщівника», - розповів завідувач Волинським опіковим центром Луцької клінічної лікарні Роман Трач.



Біологи розповідають, що сік борщівника може проникати у шкіру навіть через тонкі рукавички. Найперша допомога — змити та звернутися до найближчої лікарні.



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