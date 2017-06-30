В Ужгороді попрощалися із військовими, які загинули на Рівненському полігоні





Панахида відбулася біля обласного муздрамтеатру, далі труни з загиблими воїнами пронесли траурною ходою через все місто на Пагорб Слави, де вони і знайшли спочинок. Валерій Тихоновський та Дмитро Власов загинули під час навчань на Рівненському полігоні, - пише



Як повідомлялося, 6 липня вранці на території Рівненського загальновійськового полігону під час виконання військовослужбовцями однієї з частин вогневого завдання щодо знищення умовного противника з веденням вогню мінометної батареї із закритої вогневої позиції стався вибух міни у каналі ствола міномета. Внаслідок цього троє військовослужбовців загинули та дев'ятеро зазнали поранень різного ступеня тяжкості.



Згодом медикам Львівського військового госпіталю вдалося стабілізувати стан трьох військовослужбовців, які отримали важкі поранення під час вибуху міномета на Рівненському військовому полігоні.



Наразі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження з боєприпасами, що спричинило загибель і тілесні ушкодження кількох осіб.



Головний військовий прокурор Анатолій Матіос у Facebook написав, що слідство вважає, що вибух міномета 6 липня на Рівненському полігоні міг статися через подвійне заряджання.



На думку слідства, міномети працювали без запобіжників, що спричинило змогу подвійного заряджання, повідомив Матіос. "Вибух відбувся відразу після чергового заряджання. Характер та обставини розриву міномета також на це вказують", - йдеться у повідомленні.



Матіос додав, що попередньо у діях незалежного спостерігача стрільб також є всі ознаки службової недбалості: "відстань між мінометами - 8 метрів замість передбачених вимогами 20, глибина окопів також не відповідала нормативам".



Президент Петро Порошенко на час слідства щодо цього інциденту заборонив використання ”Молотів” під час навчань.



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