Любко Дереш виступить на «Бандерштаті»
Сьогодні, 17:51
Молодіжний письменник Любко Дереш завітає на літературну сцену "Бандерштату".
Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
"Після кількарічної перерви у його творчій діяльності з'явилася "Спустошення" - нова книга про людське буття, ілюзії, надії. Не пропустіть можливість поділитися рефлексіями з улюбленим автором", - зазначили організатори.
Зауважимо, що фестиваль триватиме з 3 до 5 серпня у селі Рованці Луцького району.
Вхід на фестиваль - через Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
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Довідково:
Любко Дереш — один із найвідоміших сучасних українських авторів. Головні герої його творів — підлітки та цікаві історії з їхнього життя. Автор намагається правдиво показати життя героїв, тому у творах використовує розповсюджений сучасний сленг та лайливі слова. У деяких уривках сюжет містить містичні елементи і враження підлітків, які перебували під впливом галюциногенних препаратів.
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Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
"Після кількарічної перерви у його творчій діяльності з'явилася "Спустошення" - нова книга про людське буття, ілюзії, надії. Не пропустіть можливість поділитися рефлексіями з улюбленим автором", - зазначили організатори.
Зауважимо, що фестиваль триватиме з 3 до 5 серпня у селі Рованці Луцького району.
Вхід на фестиваль - через Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На «Бандерштаті» виступить Макс Кідрук
Довідково:
Любко Дереш — один із найвідоміших сучасних українських авторів. Головні герої його творів — підлітки та цікаві історії з їхнього життя. Автор намагається правдиво показати життя героїв, тому у творах використовує розповсюджений сучасний сленг та лайливі слова. У деяких уривках сюжет містить містичні елементи і враження підлітків, які перебували під впливом галюциногенних препаратів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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