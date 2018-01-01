Любко Дереш виступить на «Бандерштаті»

Любко Дереш завітає на літературну сцену "Бандерштату".



Про це повідомили на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.



"Після кількарічної перерви у його творчій діяльності з'явилася "Спустошення" - нова книга про людське буття, ілюзії, надії. Не пропустіть можливість поділитися рефлексіями з улюбленим автором", - зазначили організатори.



Зауважимо, що фестиваль триватиме з 3 до 5 серпня у селі Рованці Луцького району.



Вхід на фестиваль - через Центральний парк культури та відпочинку ім. Лесі Українки.



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Довідково:



Любко Дереш — один із найвідоміших сучасних українських авторів. Головні герої його творів — підлітки та цікаві історії з їхнього життя. Автор намагається правдиво показати життя героїв, тому у творах використовує розповсюджений сучасний сленг та лайливі слова. У деяких уривках сюжет містить містичні елементи і враження підлітків, які перебували під впливом галюциногенних препаратів.





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