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Завдяки Приватбанку кредит на картку став доступнішим*

Завдяки Приватбанку кредит на картку став доступнішим*
ПриватБанк пропонує нову послугу. Тепер кожен клієнт може самостійно оформити кредит і отримати гроші на свою карту.

Для цього достатньо в будь-якому терміналі самообслуговування ПриватБанку увійти в меню “Банківські послуги” та вибрати кнопку “Миттєва розстрочка”.

Клієнт може отримати на карту Універсальна або Карту для виплат кредитні кошти у розмірі від 300 грн. Необхідно лише авторизуватися по карті або по номеру телефону, вибрати суму та карту для зарахування. Гроші будуть зараховані на карту протягом 15 хвилин.

Скористатися отриманою в кредит сумою можна на власний розсуд - наприклад, розплатитися карткою за путівку на відпочинок або оплатити в магазині товар, зняти готівку і взяти з собою на відпочинок.

Але це ще не все. Якщо з'явилася необхідність провести платіж на чужу карту або оплатити комунальні послуги від 1000 грн, а на рахунку на даний момент немає необхідної суми, то тепер клієнт зможе оформити розстрочку на цей платіж.

Достатньо лише підтвердити своє погодження в випадаючому меню, і платіж одразу буде проведено без будь-яких комісій.

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Теги: Приватбанк, кредит
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