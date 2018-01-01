Завдяки Приватбанку кредит на картку став доступнішим*

ПриватБанк пропонує нову послугу. Тепер кожен клієнт може самостійно оформити кредит і отримати гроші на свою карту.Для цього достатньо в будь-якому терміналі самообслуговування ПриватБанку увійти в меню “Банківські послуги” та вибрати кнопку “Миттєва розстрочка”.Клієнт може отримати на карту Універсальна або Карту для виплат кредитні кошти у розмірі від 300 грн. Необхідно лише авторизуватися по карті або по номеру телефону, вибрати суму та карту для зарахування. Гроші будуть зараховані на карту протягом 15 хвилин.Скористатися отриманою в кредит сумою можна на власний розсуд - наприклад, розплатитися карткою за путівку на відпочинок або оплатити в магазині товар, зняти готівку і взяти з собою на відпочинок.Але це ще не все. Якщо з'явилася необхідність провести платіж на чужу карту або оплатити комунальні послуги від 1000 грн, а на рахунку на даний момент немає необхідної суми, то тепер клієнт зможе оформити розстрочку на цей платіж.Достатньо лише підтвердити своє погодження в випадаючому меню, і платіж одразу буде проведено без будь-яких комісій.