Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 липня





У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешеві можливий невеликий дощ.



Температура повітря вночі близько +13…+16 градусів, удень – +25…+27. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешеві можливий невеликий дощ.Температура повітря вночі близько +13…+16 градусів, удень – +25…+27. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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