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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 липня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 10 липня
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

У Луцьку, Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимирі-Волинському, Любешеві можливий невеликий дощ.

Температура повітря вночі близько +13…+16 градусів, удень – +25…+27. Вітер східний, південний, південно-східний і південно-західний, 1-5 м/с.

До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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Теги: погода, прогноз
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