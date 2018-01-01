34-річна волинянка народила і виховує 10 дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 19:12
Родина з Каменя-Каширського виховує 10 діток. Їх мама Світлана встигла народити до 34-ох років.
Напередодні дня родини, який відзначають 8 липня, знімальна група Суспільного Волині побувала у родині Шуміків із Каменя-Каширського.
«Поява на світ наших десятьох малят – це диво», - розповіла 34-річна мама Світлана, тому що саме на стількох малюків її благословила найстарша жінка в родині.
"Я просила, Господи, дай моїй дочці 10 діток", - каже бабуся десятьох онуків і мама матері-героїні Лілія Лагода.
"Я щаслива, в нас тато такий добрий, нам все помагає, бабуся з дідусем допомагає", - поділилася багатодітна мама Світлана Шумік.
Жінка каже, що найважче, коли діти хворіють. А коли здорові - то й допомагають одне одному, разом пораються на городі, разом і їсти йдуть.
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Напередодні дня родини, який відзначають 8 липня, знімальна група Суспільного Волині побувала у родині Шуміків із Каменя-Каширського.
«Поява на світ наших десятьох малят – це диво», - розповіла 34-річна мама Світлана, тому що саме на стількох малюків її благословила найстарша жінка в родині.
"Я просила, Господи, дай моїй дочці 10 діток", - каже бабуся десятьох онуків і мама матері-героїні Лілія Лагода.
"Я щаслива, в нас тато такий добрий, нам все помагає, бабуся з дідусем допомагає", - поділилася багатодітна мама Світлана Шумік.
Жінка каже, що найважче, коли діти хворіють. А коли здорові - то й допомагають одне одному, разом пораються на городі, разом і їсти йдуть.
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Коментарі 1
Дай Бог їй і діткам здоровя
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