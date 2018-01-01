Волинян закликають вакцинуватися від кору





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За даними обласного лабораторного центру, протягом останнього тижня в регіоні зареєстрували 39 інфікованих. Спеціалісти кажуть, що найбільш вразливою групою є діти від одного до дев’яти років. Але серед інфікованих також є й дорослі.



Переважно це молодь, проте, є і люди старшого віку. Зокрема найстаршій інфікованій – 42 роки. Лікарі попереджають, що старші люди переносять кір важче ніж молодь. Більшість хворих госпоталізовані до місцевих медичних закладів. Таким чином, з початку року на Волині зафіксували понад тисячу хворих кором.



В Україні вже 12 випадків призвели до смерті, оскільки у деяких ситуаціях кір спричиняє важкі ускладнення. Це 8 дітей і 4 дорослих. Медики стверджують – лише вакцинація може запобігти хворобі, тож закликають людей не відмовлятись від щеплень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині медики закликають громадян не відмовлятися від щеплень, адже це допоможе запобігти захворюванню на кір.Про це повідомляє 12 канал За даними обласного лабораторного центру, протягом останнього тижня в регіоні. Спеціалісти кажуть, що найбільш вразливою групою є діти від одного до дев’яти років. Але серед інфікованих також є й дорослі.Переважно це молодь, проте, є і люди старшого віку. Зокрема найстаршій інфікованій – 42 роки. Лікарі попереджають, що старші люди переносять кір важче ніж молодь. Більшість хворих госпоталізовані до місцевих медичних закладів. Таким чином, з початку року на Волині зафіксували понад тисячу хворих кором.В Україні вже 12 випадків призвели до смерті, оскільки у деяких ситуаціях кір спричиняє важкі ускладнення. Це 8 дітей і 4 дорослих. Медики стверджують – лише вакцинація може запобігти хворобі, тож закликають людей не відмовлятись від щеплень.

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