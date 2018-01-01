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Волинян закликають вакцинуватися від кору

Волинян закликають вакцинуватися від кору
На Волині медики закликають громадян не відмовлятися від щеплень, адже це допоможе запобігти захворюванню на кір.

Про це повідомляє 12 канал.

За даними обласного лабораторного центру, протягом останнього тижня в регіоні зареєстрували 39 інфікованих. Спеціалісти кажуть, що найбільш вразливою групою є діти від одного до дев’яти років. Але серед інфікованих також є й дорослі.

Переважно це молодь, проте, є і люди старшого віку. Зокрема найстаршій інфікованій – 42 роки. Лікарі попереджають, що старші люди переносять кір важче ніж молодь. Більшість хворих госпоталізовані до місцевих медичних закладів. Таким чином, з початку року на Волині зафіксували понад тисячу хворих кором.

В Україні вже 12 випадків призвели до смерті, оскільки у деяких ситуаціях кір спричиняє важкі ускладнення. Це 8 дітей і 4 дорослих. Медики стверджують – лише вакцинація може запобігти хворобі, тож закликають людей не відмовлятись від щеплень.



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Теги: кір, Волинь
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