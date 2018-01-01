Нова школа у 55-му районі Луцька – майже готова





Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.



На підприємстві-підряднику кажуть, що залишилось облаштувати вуличні майданчики, домонтувати сантехніку, провести генеральне прибирання, закупити меблі та обладнання.



А в управлінні освіти Луцької міськради повідомили, що вже визначилися з керівником навчального закладу та приймають заяви батьків на зарахування учнів.







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