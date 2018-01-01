Нова школа у 55-му районі Луцька – майже готова
Сьогодні, 22:32
Приміщення нової школи-ліцею у 55-му мікрорайоні Луцька вже майже завершене.
Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.
На підприємстві-підряднику кажуть, що залишилось облаштувати вуличні майданчики, домонтувати сантехніку, провести генеральне прибирання, закупити меблі та обладнання.
А в управлінні освіти Луцької міськради повідомили, що вже визначилися з керівником навчального закладу та приймають заяви батьків на зарахування учнів.
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Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.
На підприємстві-підряднику кажуть, що залишилось облаштувати вуличні майданчики, домонтувати сантехніку, провести генеральне прибирання, закупити меблі та обладнання.
А в управлінні освіти Луцької міськради повідомили, що вже визначилися з керівником навчального закладу та приймають заяви батьків на зарахування учнів.
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Коментарі 1
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