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Нова школа у 55-му районі Луцька – майже готова

Нова школа у 55-му районі Луцька – майже готова
Приміщення нової школи-ліцею у 55-му мікрорайоні Луцька вже майже завершене.

Про це йдеться в сюжеті ВРД НСТУ.

На підприємстві-підряднику кажуть, що залишилось облаштувати вуличні майданчики, домонтувати сантехніку, провести генеральне прибирання, закупити меблі та обладнання.

А в управлінні освіти Луцької міськради повідомили, що вже визначилися з керівником навчального закладу та приймають заяви батьків на зарахування учнів.



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Теги: школа, Луцьк
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