У Луцьку «глючили» банкомати і термінали





Сталася аварія магістральних каналів зв'язку, - повідомляє інтернет-видання



Збої у роботі банкоматів та терміналів сталися по всій Україні.



«Як повідомили в ІТ-департаменті банку, аварія магістральних каналів зв'язку в кінці робочого доби 9 липня стала причиною тимчасових перебоїв в мережі POS-терміналів і банкоматів банку. Зараз фахівці ПриватБанку проводять екстрені роботи з підключення резервних каналів зв'язку, що дозволить відновити стабільність платіжних сервісів протягом години», - додають у прес-службі «Приватбанку».



Станом на 21:30 система вже працювала.



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