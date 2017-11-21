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У Луцьку «глючили» банкомати і термінали

У Луцьку «глючили» банкомати і термінали
У Луцьку сталися збої в роботі банкоматів та терміналів.

Сталася аварія магістральних каналів зв'язку, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Збої у роботі банкоматів та терміналів сталися по всій Україні.

«Як повідомили в ІТ-департаменті банку, аварія магістральних каналів зв'язку в кінці робочого доби 9 липня стала причиною тимчасових перебоїв в мережі POS-терміналів і банкоматів банку. Зараз фахівці ПриватБанку проводять екстрені роботи з підключення резервних каналів зв'язку, що дозволить відновити стабільність платіжних сервісів протягом години», - додають у прес-службі «Приватбанку».

Станом на 21:30 система вже працювала.

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Теги: банкомат, збої
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