10 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження начальник Луцької міської державної лікарні ветеринарної медицини Лариса Голембовська (на фото), керівник відділу маркетингу ПрАТ «ЛДБК» Ірина Кушпель і журналіст 12 каналу Сашко Бугаєнко.
Іменинники сьогоднішнього дня – Георгій, Мартин і Самсон.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, радості від життя і достатку.
У цей день 1923 року народився народний художник України, член Національної спілки художників України Олександр Байдуков.
Хоч народився на Дніпропетровщині, його життя і творчість з 1947 року тісно пов’язані з Волинню. Працював у Маневичах, Ківерцівському лісопромкомбінаті, Волинських художньо-виробничих майстернях художнього фонду України.
З 1971 року – член Національної спілки художників України. У 1993-му був обраний головою Волинської обласної організації спілки.
Помер 28 листопада 2005 року.
10 липня 1949 року був відкритий літературно-меморіальний музей у Колодяжному.
А 10 липня 1994 року на повторних виборах міського голови головою Луцької міськради народних депутатів було обрано Антона Кривицького.
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Іменинники сьогоднішнього дня – Георгій, Мартин і Самсон.
Вітаємо їх зі святом, зичимо здоров’я, радості від життя і достатку.
У цей день 1923 року народився народний художник України, член Національної спілки художників України Олександр Байдуков.
Хоч народився на Дніпропетровщині, його життя і творчість з 1947 року тісно пов’язані з Волинню. Працював у Маневичах, Ківерцівському лісопромкомбінаті, Волинських художньо-виробничих майстернях художнього фонду України.
З 1971 року – член Національної спілки художників України. У 1993-му був обраний головою Волинської обласної організації спілки.
Помер 28 листопада 2005 року.
10 липня 1949 року був відкритий літературно-меморіальний музей у Колодяжному.
А 10 липня 1994 року на повторних виборах міського голови головою Луцької міськради народних депутатів було обрано Антона Кривицького.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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