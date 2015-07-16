Волинська трагедія: у Польщі вшанування у Сагрині назвали провокацією

Пшемислав Чарнек має намір подати заяву у прокуратуру на голову Українського товариства у Любліні Григорія Купріяновича щодо слів, які той сказав під час вшанування 8 липня пам’яті українців, які загинули від рук польських «селянських батальйонів» та підрозділів Армії Крайової у 1944 році у селі Сагринь.



Воєвода назвав подію у Сагрині «провокацією», - повідомляє



Григорій Купріяночич є головою Українського товариства у Любліні, та, водночас, співголовою Спільної комісії уряду та нацменшин у Польщі.



Під час прес-конференції воєвода заявив, що подасть заяву до прокуратури на голову української організації з приводу підозри скоєнння злочину під час врочистостей. Пшемислав Чарнек процитував слова з доповіді українського діяча, який сказав, що у Сагрині 1944 впали жертви з рук інших громадян РП, тому що «говорили іншою мовою та були іншого віросповідування».



«Цей злочин проти людства було вчинено членами польського народу, партизанами АК, які були солдатами польського підпілля. Ми жаліємо, що пам’ять про українські православні жертви Холмщини не вшановано так само, як у випадку польських жертв Волині», – люблінський воєвода цитував доповідь Григорія Купріяновича.



Чарнек зазначив, що думки, які Купріянович висловлював протягом останніх років та доповідь на цвинтарі у Сагрині, якою українець зрівнює вбивство у Сагрині з «вбивством 130 тисяч поляків на Волині» однозначно є порушенням закону. Воєвода впевнений, що українець не лише «зневажив польський народ», але порушив закон про Інститут національної пам’яті Польщі, що вводить штраф або покарання у вигляді тюремного ув’язнення терміном до трьох років за «заперечення злочинів українських націоналістів».



Самі відзначення у Сагрині, у яких взяв участь Президент України Петро Порошенко, депутати Верховної ради України, міністри українського уряду, дипломати з послом України Андрієм Дещицею, делегації української громади Польщі, колишні жителі Холмщини, делегації з кількох областей України з керівниками й громадськими активістами, історики, Чарнек назвав «провокацією».



«Їх організовано у 75-ті роковини трагічної «Кривавої неділі» на Волині, де у системний спосіб українські націоналісти, бандити, яких важко шукати у історії світу, у жорстокий спосіб мордували тисячі поляків, також під час Богослужінь. Ці роковини були урочисто відзначені президентом Анджеєм Дудою у луцькій Кафедрі і теж на місці злочину. Натомість українці зорганізували молитву на могилах своїх побратимів, які загинули 10 березня а не 11 липня, однозначно здійснюючи провокацію», – сказав Пшемислав Чарнек.





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