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Загасили вогонь перед офісом «Укртелекому» в Луцьку

Загасили вогонь перед офісом «Укртелекому» в Луцьку
Перед будівлею «Укртелекому» на проспекті Василя Мойсея в Луцьку ліквідували загоряння.

Очевидці помітили вогонь після 22.00 вчора, 9 липня, - пишуть Волинські новини.

З їхніх слів, охоронці РЦ «Промінь» оперативно його загасили вогнегасниками.

На місце події прибули поліцейські і пожежники.

Про причини загоряння тим часом не повідомляється.

Загасили вогонь перед офісом «Укртелекому» в Луцьку
Загасили вогонь перед офісом «Укртелекому» в Луцьку

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Теги: пожежа, Луцьк
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