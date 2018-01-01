Загасили вогонь перед офісом «Укртелекому» в Луцьку





Очевидці помітили вогонь після 22.00 вчора, 9 липня, - пишуть



З їхніх слів, охоронці РЦ «Промінь» оперативно його загасили вогнегасниками.



На місце події прибули поліцейські і пожежники.



Про причини загоряння тим часом не повідомляється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Перед будівлею «Укртелекому» на проспекті Василя Мойсея в Луцьку ліквідували загоряння.Очевидці помітили вогонь після 22.00 вчора, 9 липня, - пишуть Волинські новини З їхніх слів, охоронці РЦ «Промінь» оперативно його загасили вогнегасниками.На місце події прибули поліцейські і пожежники.Про причини загоряння тим часом не повідомляється.

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