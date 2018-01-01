Аварія в Луцьку: «Жигулі» врізалися у бус із причепом





Про це повідомляє інтернет-видання «



Бус із причепом, на якому було ще одне авто, не надав перевагу у русі легковику «Жигулі», який їхав з Гіркої Полонки.



Через це легковик врізався в бус. Авто отримали механічні пошкодження.



Постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія за участю двох авто на вулиці Львівській.Про це повідомляє інтернет-видання « Волинь24 ».Бус із причепом, на якому було ще одне авто, не надав перевагу у русі легковику «Жигулі», який їхав з Гіркої Полонки.Через це легковик врізався в бус. Авто отримали механічні пошкодження.Постраждалих немає.

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