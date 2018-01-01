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Аварія в Луцьку: «Жигулі» врізалися у бус із причепом

Аварія в Луцьку: «Жигулі» врізалися у бус із причепом
У Луцьку сталася аварія за участю двох авто на вулиці Львівській.

Про це повідомляє інтернет-видання «Волинь24».

Бус із причепом, на якому було ще одне авто, не надав перевагу у русі легковику «Жигулі», який їхав з Гіркої Полонки.

Через це легковик врізався в бус. Авто отримали механічні пошкодження.

Постраждалих немає.


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Теги: ДТП, Луцьк
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