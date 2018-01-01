«Я його відп…жу»: пиятика в Луцьку у присутності малої дитини





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Приблизно о 20.00 вчора, 9 липня, у дворі на проспекті Соборності вирішили розпити пляшку горілки чоловік та двоє жінок. Попри те, що з ними була маленька дитина, учасники пиятики не гребували нецензурними виразами, емоційно щось обговорюючи.



«Я його відп*жу, я йому наваляю!», – переконував жінку нетверезий чоловік, тримаючи на руках дитину і словесно комусь погрожуючи.







Жінка тим часом наливала горілку у пластикові стаканчики, а третя учасниця пиятики курила, присівши просто на землю. Згодом чоловік кудись відійшов, а розмову з нецензурною лайкою продовжили жінки.



«Забирай його звідси, вези в колясці, бо він мами не бачить, він морду твою п’яну дивиться!» – голосно зверталася до когось по телефону жінка, поряд з якою у візку сиділа дитина.



Чоловік невдовзі повернувся, і після 20:35 учасники пиятики пішли, прихопивши з собою недопиту пляшку горілки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пиятику у присутності маленької дитини влаштували в одному з дворів багатоповерхівок на проспекті Соборності.Про це повідомляє Волинь Online Приблизно о 20.00 вчора, 9 липня, у дворі на проспекті Соборності вирішили розпити пляшку горілки чоловік та двоє жінок. Попри те, що з ними була маленька дитина, учасники пиятики не гребували нецензурними виразами, емоційно щось обговорюючи.«Я його відп*жу, я йому наваляю!», – переконував жінку нетверезий чоловік, тримаючи на руках дитину і словесно комусь погрожуючи.Жінка тим часом наливала горілку у пластикові стаканчики, а третя учасниця пиятики курила, присівши просто на землю. Згодом чоловік кудись відійшов, а розмову з нецензурною лайкою продовжили жінки.«Забирай його звідси, вези в колясці, бо він мами не бачить, він морду твою п’яну дивиться!» – голосно зверталася до когось по телефону жінка, поряд з якою у візку сиділа дитина.Чоловік невдовзі повернувся, і після 20:35 учасники пиятики пішли, прихопивши з собою недопиту пляшку горілки.

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